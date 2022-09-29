【聽力減退】耳骨硬化或致傳導性失聰　中年女患者居多可藉手術重整

▲ 耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，由於耳骨僅得幾毫米非常細小，以電腦影像素描也未必看得清晰，有時需以手術掀起耳膜以顯微鏡或內窺鏡方能確定診斷，才定斷施行何種治療方法。

聽力變差，不少人特別是長者會歸咎於「年紀大、機器壞」，其實除了退化外，也有可能是耳骨問題。

耳骨問題無論男女老少、先天後天都有機會發生，而且原因眾多，慶幸目前醫學躍進，只要對症得宜，以手術針對根源，有患者連助聽器都可除下。

耳朵結構分為外耳（耳殼及外耳道）、中耳（耳膜後的空間）及內耳（耳蝸後的範圍）。當聲音從外耳傳入，震動耳膜，中耳內充滿空氣，由空氣震動轉化為液體震動，要靠3道耳骨鏈將聲音由耳膜傳往內耳耳蝸，讓內耳毛細胞接收信息。

耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，中耳的作用十分重要，若這部分出現閉塞，如小朋友常出現的中耳積水、耳膜穿破、鼻咽癌患者閉塞了耳咽管，使中耳空間沒了空氣，傳聲便會大打折扣，造成傳導性失聰。

耳骨問題原因多

因耳骨問題造成的傳導性失聰，有幾個可能性：

1.耳骨硬化：最常見是中年女士的耳鐙骨有新骨增生，聲音難以傳入耳蝸。

2.膽脂瘤：多在中耳對上位置長出，積聚皮屑形成的膽脂瘤會侵蝕耳骨，也會影響聲音傳導。這是由於耳部衞生欠佳、結構有問題所致，患者以成年人居多，也有兒童患有先天性膽脂瘤。

3.天生耳骨發育不健全：如耳骨一截缺損，甚至是其中一顆耳聽骨無生長所致。

▲ 耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝

正因為引致因素頗多，黃醫生不諱言，就算檢查也未必馬上找到真正原因，診症過程中，醫生除了檢查外耳、耳膜外，也可配合電腦影像素描觀察耳骨結構，看看是否膽脂瘤或耳骨增生問題。由於耳骨僅得幾毫米非常細小，以電腦影像素描也未必看得清晰，有時需以手術掀起耳膜以顯微鏡或內窺鏡方能確定診斷，才定斷施行何種治療方法。

兒童多先天 成人多後天

耳骨疾病問題成人兒童都有機會出現，黃醫生指兒童患者多屬先天性，如天生耳骨發育不健全或先天有膽脂瘤。「由於幼兒要在四、五歲後才能做到一個較準確的聽力檢查，多數在這年紀才察覺並全面地診斷到小朋友是哪方面問題，有部分可能是屬耳蝸神經綫的感音神經性聽力損失。」

成人相對以後天因素佔多數，無論是耳骨硬化、膽脂瘤，甚至是耳膜長期破損化膿成中耳炎，造成疤痕黏着耳骨，耳骨震動變差，都有機會出現聲音傳導性問題，影響聽力。

耳骨出現岔子，如是先天性，當事人未必為意，有膽脂瘤者或有耳朵發炎、壓到面部神經感到面癱等徵狀。慢性中耳炎患者，耳朵會流水流膿；耳骨硬化一類則難察覺，患者可能要到四、五十歲才感到聽力明顯變差，他們有一特徵：反在較寂靜環境中聽力較遜，在嘈雜地方卻聽得較好，黃醫生解說這奇特情況：「因為這類病人的耳鐙骨增生未穩固，身處嘈吵環境耳鐙骨仍會郁動，能如常傳聲；反之在幽靜時，耳鐙骨處於靜止狀態，在欠缺能量下難操作。這是初期狀況，到中、後期，一律會感到聽力下降。」所以聽力變差，勿以為一概是年紀大退化所致，也可能是耳骨出現問題有關。

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棘手個案 影響手術

有些耳骨問題可導致複雜的症狀，黃醫生指由於耳骨與面部神經十分接近，曾見有病人的面部神經在耳骨中央，而因為面部神經主宰我們微笑、眨眼等功能，這情況阻礙了耳骨手術進行。另一棘手情況是膽脂瘤生長已散布不同地方，難以一次過清除，需確保無再復發，才能進行耳骨手術；惟膽脂瘤已長至破壞外耳道，就難以進行手骨重整手術了。

耳骨重整手術過程，屬於中耳空間手術，與補耳膜情況類似，在外耳道切開一個位置，把耳膜及外耳皮揭開後，進入中耳空間進行耳骨修補。黃醫生指手術都可能存在風險，如有機會損害面部神經、鑽骨時傷害耳部等，但手術相對成功率達五至七成，使聽力有明顯進步，有患者甚至毋須再使用助聽器。

日常保護耳朵方法，黃醫生提醒，勿用硬物挖耳朵、保持衞生盡量避免使耳朵發炎含膿，患上膽脂瘤就要及早求醫。

記者：周美好