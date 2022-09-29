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【家庭外傭】民建聯倡設專門監管局規管　建議增離港規定加強打擊「跳工」

政治 15:40 2022/09/29

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民建聯促請當局完善外籍家庭傭工政策。

民建聯家庭事務委員會主席兼立法會議員顏汶羽，今日聯同立法會議員葛珮帆發起請願行動，促請當局完善外籍家庭傭工政策，包括設立外籍家庭傭工事宜監管局、為外傭新增法定假日及有薪年假，並加強打擊「跳工」外傭。

全港約有35萬外傭，民建聯於8月底公布「完善外籍家庭傭工政策倡議」，期望新一份《施政報告》採納，完善現行外傭政策不足之處。民建聯建議新設外籍家庭傭工事宜監管局，設有發牌、審批、仲裁、規管外傭宿舍、培訓、執行巡查、向政策局提供意見等職能，並常設政策委員會，由政府代表、外傭中介公代表、外傭團體代表及僱主團體代表組成。

顏汶羽指，過去收到較多的投訴，包括外傭中介收費不明、外傭服務質素與面試時不對辦、「斷約跳工」等等，批評現行外傭政策落後過時，未能解決現時外傭問題。

另外，民建聯亦提倡為外籍家庭傭工新增「休息日、法定假日及有薪年假安排」，詳細列明休息日安排、休息日薪酬、法定假日安排及年假的發放，以及研究法定假日可以「工資代假」，以一年不多於3日，不能累積等，作為附加條件。

為加強打擊違規外傭中介公司及「跳工」外傭，民建聯建議政府規定斷約外傭須於7天內離港，於緊接2年內不可再次申請來港工作；又提議增設「提早完約賠償費用」，由僱主及外傭共同攤分，聘任須出示前任僱主評價及證明信。

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責任編輯：陳葆琳

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