【日本紅葉】日本全國2022紅葉賞楓時間表　東京大阪北海道10大賞楓景點推介

▲ 即將到日本旅遊的大家，可以記低日本全國紅葉時間！

日本10月11日恢復免簽證自由行，大家終於可以「返鄉下」！剛好踏入秋季，當然要回鄉賞紅葉，日本氣象網站早前公佈2022年紅葉預測，人氣遊日地區東京、大阪、京都及北海道等都有賞紅葉勝地，大家記得要「Mark實」準備到日本賞楓！

▲ 日本紅葉預測圖。（圖片來源：日本氣象廳）

日本全國賞楓時間由9月開始至12月入冬後結束。當中最早開始入冬的北海道地區是最早看到紅葉的地方，東北地區10月6日起開始有紅葉，關東地區約10月27日，四國及九州地區11月13日開始、關西則11月20日開始。TOPick為大家搜羅10大賞楓熱點，讓大家在日本賞楓之做好準備。

1. 東京—上野恩賜公園

▲ 東京—上野恩賜公園。（圖片來源：網上圖片）

第一介紹的當然是日本首都及大受港人喜愛的東京，上野恩賜公園免費入場而且交通方便，是東京市區受歡迎的紅葉景點。公園內有很多銀杏，附近又有不同的餐廳及攤販，適合安排一日行程遊歷。

紅葉期：11 月下旬～12 月上旬

地址：東京都台東区上野公園・池之端三丁目

開放時間：05:00-23:00

2. 關東地區：高尾山

▲ 高尾山。（圖片來源：官方網站）

高尾山最適合為東京一日遊的景點，從新宿站乘電車只需50分鐘，是一個熱門東京近郊賞楓勝地。一踏入秋天高尾山便滿山紅葉，大家不但可以當作行山路線，登山賞楓，還可以坐登山纜車和吊椅欣賞「楓景」。

紅葉期：11月中旬至下甸起，11月17日起開始。

地址：東京都八王子市高尾町

開放時間：24小時 （留意登山纜車和吊的營運時間）

3. 東京—新宿御苑

▲ 東京—新宿御苑。（圖片來源：環境省新宿御苑管理事務所）

新宿御苑是日本皇室的花園，同樣是東京市中心賞楓熱點，內有池塘，涼亭及庭院等，地理位置比較方便，大家可以賞楓打卡後再到附近Shopping，不過需要付入場費500日圓。

紅葉期：11月中下旬起，至12月下旬之間。

地址：東京都新宿区内藤町11

開放時間：09:00-16:00（逢星期一休息）

4. 京都—清水寺

▲ 京都—清水寺。（圖片來源：網上圖片）

清水寺一向受遊客歡迎，是世界遺產之一，內有30多座寺廟及古蹟，可說去京都的必去景點。大家可以到清水寺感受日本之秋，重遊清水舞台，寺內更有超過1000棵樹木，由安子塔望向清水寺可以看到更壯觀的楓葉景，除了白天遊覽，大家都可以夜遊清水寺，別有一番風味，入場成人需付費400日圓。

紅葉期：11月下旬至12月上旬

地址：京都府京都市東山区清水1-294

開放時間：06:00-18:00，其他日子可能會有所調整。

5. 栃木縣—明智平展望台

▲ 栃木縣—明智平展望台。（圖片來源：日光交通株式會社）

栃木縣日光市的自然美景，成為不少人的賞楓熱點，當中的男體山、中禪寺湖及瀑布都是日光的著名景點。在1373米的明智平展望台可以遠眺其著名的景點，秋季更會滿片紅葉，十分美麗。

紅葉期：10月下旬至11月中旬

地址：栃木縣日光市細尾深沢

6. 北海道—中島公園

▲ 北海道—中島公園。（圖片來源：網上圖片）

中島公園位於JR札幌站往南邊3公里的地方，是日本的都市公園以及歷史公園之一，內有大池塘，池塘周圍有很多棵楓業樹，到北海道旅遊的可以到中島公園賞楓。

紅葉期：10月中旬～11月上旬

地址：札幌市中央區中島公園1

開放時間：10：00～12：00、14：00～16：00免費開放

7. 北海道—定山溪溫泉

▲ 北海道—定山溪溫泉「二見吊橋」。（圖片來源：網上圖片）

定山溪溫泉距離札幌約40-50分鐘車程，是北海道的溫泉勝地，泉質屬於無色透明的鹽化物泉，含有的鹽份能防止汗液蒸發，泡完後全身不易變冷，讓身體保持溫暖。到北海道旅行可作兩天一夜的行程，除了可以享受溫泉，還可以到「二見吊橋」賞楓，是山溪的代表景色之一，山谷開滿楓葉時景色壯觀，大家可以一邊散步一邊欣賞景色。

紅葉期：10月上旬至10月中旬

地址：北海道札幌市南区定山渓温泉

8. 北海道—銀杏林蔭道

▲ 北海道—銀杏林蔭道。（圖片來源：網上圖片）

銀杏林蔭道是北海道大學的黃葉景點，在一條長長的380公尺的道路上，有著約70棵的銀杏樹，距離札幌車站到北海道大學的入口正門，只需行約7分鐘，十分方便，到北海道旅行的大家不可錯過！

紅葉期：10月下旬～11月上旬

地址：札幌市北區北8条西5丁目

9. 佐賀—御船山樂園

▲ 佐賀—御船山樂園。（圖片來源：官網網站）

御船山樂園的當地人的觀光勝地，亦是遊客到佐賀熱門景點之一，四季都有著不同的景色，紅葉祭樂園設有日本的賞夜楓活動，是九州最大的「紅葉祭」，會在夜間點燈，點燈區域達四萬坪，吸引不少旅客到訪。

紅葉期：11月上旬～12月上旬

地址：佐賀県武雄市 武雄町武雄4100

開放時間： 8:00～17:30、【紅葉祭】11/3～12/10（夜間點燈：17:30～22:00）

10. 滋賀縣—水杉林蔭大道

▲ 滋賀縣—水杉林蔭大道。（圖片來源：網上圖片）

水杉林蔭大道位於滋賀縣高島市，有2.5公里長的水杉林蔭大道，兩旁種植了500棵的水衫樹，自駕遊的話絕對可以到訪水杉林蔭大道。

紅葉期：11月下旬～12月上旬

地址： 滋賀縣高島市牧野町蛭口

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責任編緝：蕭雅文