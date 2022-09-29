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【童樂居】檢討委員會提31建議　倡社署督導組每年突擊巡查至少六次

社會 16:00 2022/09/29

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香港保護兒童會執行委員會主席夏穆在記者會上致歉。圖右為「童樂居事件」獨立檢討委員會主席黃嘉純。（資料圖片/陳國峰攝）

保護兒童會下童樂居去年底發生虐兒案，涉40名兒童受虐待，34名職員被捕。社署成立的檢討委員會發表第一階段檢討報告，工提出31項建議，包括訂明社署每年巡查次數應至少有6次，並建議增加宿舍人手、社工、心理學家等，不過並未有交代調整薪酬待遇。

兒童住宿照顧及相關服務委員會發表的第一階段檢討報告，建議留宿幼兒中心幼兒工作員人手比例由1：6.2 改為1：4.5，增加高級幼兒工作員人數，加強對初級人員的督導及訓練。報告說大部分住宿的兒童父母吸毒或濫藥，令兒童有特殊護理需要，加重員工工作量及壓力，令招聘及挽留人才有困難。不過報告沒提到會否改善薪酬待遇，但建議新增幼兒照顧助理員分擔餵食、洗澡、換尿片等工作。另外。亦會增聘社工、護士、臨床/教育心理學家。又建議安排治療師及醫生到院宿舍支援。

另外，社署正積極籌備與強制舉報虐兒有關的課程，所有專業人員將強制修讀。報告又說應該引入院長登記制度，規定必須舉報懷疑虐兒事件，社署會檢視院長的職級編制是否相稱，以及是否需要設立副院長一職。

監察方面，社署的督導組每年突擊巡查至少六次，抽查閉路電視紀錄，如果員工流失率偏高，會聯同社署津貼組調查，兩組亦會每半年檢視中心的表現。醫護、社福界及太平紳士等都會組成小組突擊探訪，政府會按優次跟進這些建議，委員會明年3月會完成第二階段檢討，涵蓋環境設備、人手編制等。

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責任編輯：袁澍

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