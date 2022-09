【減碳生活】港燈向全港幼稚園送贈教育活動冊　透過故事及遊戲讓幼童學減碳

▲ 楊玉珍與小朋友重溫《減碳ABC》的減碳詞彚。(港燈提供)

為推動全民減碳,港燈在新學年向全港逾5萬名幼兒園及幼稚園學童,送贈環保教育活動冊《減碳 ABC》,透過介紹A至Z 26 個與減碳有關的詞彙和遊戲,鼓勵幼兒學習減碳。港燈亦將推出導讀短片、教師培訓、到校工作坊、親子環保教育講座及公衆讀書會等活動。

環保教育活動冊 《減碳 ABC》由港燈夥拍本地著名插畫師「all things bright and beautiful」合力創作,專為3至8歲幼童而設,透過主角綠寶和小智的減碳旅程,帶出減碳的重要性。活動冊內有由A至Z 組成的減碳詞彚,例如C for Carbon Dioxide; S for Solar Energy;又配有連缐、找不同、貼貼紙及遊戲棋等遊戲。活動冊內亦舉出10個幼兒也可做到的減碳行動,例如自備手帕、每餐吃掉所有食物及利用廢物製作新玩具等。

為支援老師及家長於校內及家中善用活動冊,港燈將推出一系列活動,包括導讀短片、教師培訓、到校工作坊、親子環保教育講座及公衆讀書會等, 報名詳情按此瀏覽網頁。

港燈公共事務總經理楊玉珍表示,環保教育宜從小推行,讓幼童自小養成持之以恆的環保習慣,並珍惜可持續的未來。 她說,學習減碳就像小朋友學習 ABC 一樣,要由淺入深:「活動冊把複雜的減碳知識與英文字母 ABC相連,幼童在老師及家長的指導下,透過不同遊戲,深入淺出地掌握實踐環保生活的貼士;今次透過推出《減碳 ABC》,進一步將推廣對象伸延至幼稚園,期望將減碳節能的知識跨越社區不同階層。」

▲ 港燈將向全港超過5萬名幼稚園學童派發環保教育活動冊《減碳ABC》。(港燈提供)

責任編輯:黃悅晴