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【減碳生活】港燈向全港幼稚園送贈教育活動冊　透過故事及遊戲讓幼童學減碳

社會 17:46 2022/09/29

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楊玉珍與小朋友重溫《減碳ABC》的減碳詞彚。（港燈提供）

為推動全民減碳，港燈在新學年向全港逾5萬名幼兒園及幼稚園學童，送贈環保教育活動冊《減碳 ABC》，透過介紹A至Z 26 個與減碳有關的詞彙和遊戲，鼓勵幼兒學習減碳。港燈亦將推出導讀短片、教師培訓、到校工作坊、親子環保教育講座及公衆讀書會等活動。

環保教育活動冊 《減碳 ABC》由港燈夥拍本地著名插畫師「all things bright and beautiful」合力創作，專為3至8歲幼童而設，透過主角綠寶和小智的減碳旅程，帶出減碳的重要性。活動冊內有由A至Z 組成的減碳詞彚，例如C for Carbon Dioxide; S for Solar Energy；又配有連缐、找不同、貼貼紙及遊戲棋等遊戲。活動冊內亦舉出10個幼兒也可做到的減碳行動，例如自備手帕、每餐吃掉所有食物及利用廢物製作新玩具等。

為支援老師及家長於校內及家中善用活動冊，港燈將推出一系列活動，包括導讀短片、教師培訓、到校工作坊、親子環保教育講座及公衆讀書會等， 報名詳情按此瀏覽網頁。

港燈公共事務總經理楊玉珍表示，環保教育宜從小推行，讓幼童自小養成持之以恆的環保習慣，並珍惜可持續的未來。 她說，學習減碳就像小朋友學習 ABC 一樣，要由淺入深：「活動冊把複雜的減碳知識與英文字母 ABC相連，幼童在老師及家長的指導下，透過不同遊戲，深入淺出地掌握實踐環保生活的貼士；今次透過推出《減碳 ABC》，進一步將推廣對象伸延至幼稚園，期望將減碳節能的知識跨越社區不同階層。」

港燈將向全港超過5萬名幼稚園學童派發環保教育活動冊《減碳ABC》。（港燈提供）

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責任編輯：黃悅晴

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