【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲

▲ 中醫馬琦傑推介3款適合秋天飲用的潤肺飲品。

踏入秋天天氣乾燥，身體容易出現感冒、咳嗽等不適，在中醫角度上，秋燥正是令人感冒的致病因素，入秋後特別需要養肺潤燥。大家可以由食療入手對抗秋燥，中醫爸B推介了3款一家大細合飲的潤肺湯水或飲品，爸媽不妨給小朋友飲用。

註冊中醫師馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」經常分享保健資訊，近日踏入秋天，馬醫師分享了多款適合秋燥時飲用的湯水飲品，包括石祟紫淮山日月魚湯、雪梨蓮藕紫淮山杏仁汁、蘋果雪梨馬蹄紫淮山水，當中都用了紫淮山食材，紫淮山健脾抗氧化，有維他命和微量元素，特別是含有8種酚類黃酮物質的花青素，具有滋肺益腎、健脾止瀉。

最新影片︰

1. 石祟紫淮山日月魚湯

具健脾滋補生津潤肺，非常適合現在夏末初秋的時間飲用，老人家年老虛弱脾胃差，小朋友成長也需要高蛋白質，一家老幼也合飲。

材料（6人份量）：

石祟魚6條起骨、紫淮山300g（或用2湯匙紫淮山粉代替）、日月魚4支、杞子20粒

做法：

1. 洗淨石祟魚，起骨拆肉後，少少油煎香

2. 石祟魚煎至金黃後，加入3公升熱水

3. 煲至奶白色，煲約1小時，時間可視乎火喉

4. 加入紫淮山、日月魚、杞子再煲2小時

5. 不要用魚袋，煲完後用筲箕篩走魚骨

6. 加鹽調味即可飲用；如1-2歲，不用加鹽

備註︰感冒人士不適合飲用

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2. 雪梨蓮藕紫淮山杏仁汁

適合秋燥時飲用，全家可飲，功效多，雪梨性涼，味甘澀，歸肺、心、腎、大腸經，具有清心潤肺；蓮藕甘寒可清熱生津、涼血止血、散瘀，適用於口乾舌燥及火氣大的人；杏仁可祛痰止咳、平喘、潤腸、下氣開脾。

材料：

雪梨2個、蓮藕片10塊、甘筍10塊、紫淮山粉1茶匙、養肺蓮子穀物粉1茶匙、蜜糖少許（3歲以上適合）或用麥芽糖（1-2歲合飲）

做法：

1. 雪梨、蓮藕片、甘筍用扇貝粉洗淨

2. 用熟水焯一焯以上材料

3. 用200ml暖水開紫淮山粉、養肺粉

4. 放入攪拌機用最高度數打3分鐘

5. 加200ml熟水打2分鐘

6. 加入蜜糖或麥芽糖便可

3. 蘋果雪梨馬蹄紫淮山水

材料：

蘋果2個、雪梨2個、馬蹄50g、紫淮山100g、無花果4粒、冰糖適量

做法：

1. 蘋果和雪梨用扇貝粉浸20分鐘，目的是洗走果皮上的蠟質和農藥

2. 蘋果、雪梨、紫淮山切大塊，將所有材料放入煲內，煲30分鐘

3. 個人喜好，完成後可加冰糖。

備註︰如果買不到新鮮紫淮山，可以用紫淮山粉代替，煲完後可加2湯匙攪拌均勻即可。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕