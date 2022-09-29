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DQ林哲玄、盧寵茂等中國公民會藉不足一周　美外科醫學院今撤回決定

政治 16:17 2022/09/29

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醫療衞生界立法會議員林哲玄。（經濟日報資料圖片）

醫學界立法會議員林哲玄，上周五接獲美國外科醫學院（American College of Surgeons，ACS）通知，指ACS不再接受中國公民成為會員或院士，並終止其院士身份。ACS今日澄清時強調，並無改變他們的會員資格或身份。

ACS回應傳媒查詢時表示，已向收到信件的人發出跟進信件，澄清並無改變他們的會員資格或身份，強調期待繼續與香港的會員合作，持續促進外科領域，為病人帶來最好的照顧。

不過，ACS並無回應為何突然撤回決定。

林哲玄上周五在社交網站，上載ACS信件全文。信中提到，中國法律規管在境內運作的外國機構，ACS獲建議作出有關決定，又強調尊重並希望遵守各個國家法律。

林哲玄當時在帖文批評：「大美國說，我們尊重每個地區的法律，所以把你捧出會……把制裁說成守法，虛偽至極。好！是時候劃清界綫了。」

本身是ACS榮譽院士的醫務衞生局局長盧寵茂，同樣受ACS早前決定所影響，醫衞局早前已更新網頁中的局長簡歷部分，原本寫有「獲選為美國外科學會、美國外科醫學院和愛爾蘭皇家外科學院榮譽院士」，將ACS榮譽院士的頭銜移除，截至今日仍未補回。

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撰文 : 傅流螢

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