BA.5成香港主流病毒株　住院率較BA.2高　市民應按時完成接種三劑或四劑新冠疫苗　加強保護

近月每日本地確診病例持續於高位徘徊，經衞生署公共衞生化驗服務處確認屬Omicron變異病毒株 BA.4或BA.5的樣本佔逾八成，當中BA.5的比例更達九成，已成本地主流病毒株。老人科專科葉衛民醫生表示：「面對不同變異病毒株的威脅，及早按時完成接種三劑或四劑新冠疫苗加強保護，至為重要。」



BA.5傳染力更高 曾確診可再次感染



Omicron亞型變異株BA.4及BA.5引起多國關注，有日本研究指出，動物模型的感染實驗表明BA.4及BA.5比BA.2更具傳染力和致病性。該團隊分析，即使曾感染過BA.2，但BA.4及BA.5均具免疫逃逸能力，因此亦有機會再次感染。另外，有研究亦發現BA.5誘發的炎症反應，較BA.1及BA.2更高。就住院率而言，丹麥有研究發現，與BA.2比較，BA.5疫情期間的住院風險上升了至少 16%。葉醫生指出：「綜合不同研究顯示，BA.5變異病毒株對患者的影響，以及對公營醫療系統造成的壓力不容忽視。」



接種三劑疫苗 提升抗體及T細胞水平應對BA.5



雖然新冠病毒不斷變種，不過現時香港可供接種的新冠疫苗，包括mRNA疫苗及滅活疫苗，仍能有效應對變種病毒。丹麥的研究指出，曾感染Omicron並接種三劑疫苗的人士，對BA.5變異株再次感染具高度保護作用，達93.6%；而三劑mRNA疫苗對BA.5的保護力，與對BA.2的保護力相若，葉醫生說：「接種新冠疫苗提升抗體及T細胞水平，有助在疫情大流行下保護自己及身邊人，免受病毒侵害。」許多亞洲國家及地區，例如新加坡、澳門、泰國也建議已接種兩劑或三劑滅活疫苗的人士，轉打mRNA疫苗，以獲得較佳的保護效果，應對Omicron變種病毒。



第四劑mRNA疫苗進一步加強保護



政府已於8月宣佈50歲或以上人士，建議在接種第三劑疫苗三個月後，接種第四劑疫苗。以色列自今年1月起，為超過60萬名60歲或以上人士接種第四劑mRNA疫苗，結果發現接種第四劑疫苗後一個月，重症發生率比只接種三劑的人士低 3.5 倍。另外，以色列的數據亦顯示，比起只接種三劑疫苗，60歲或以上人士接種第四劑mRNA疫苗可進一步預防重症，有效性達86%，而第四劑疫苗亦可再降低死亡風險達78%。葉醫生說：「第四劑疫苗能提供進一步保護，已接種三劑新冠疫苗的人士，可按自身情況，考慮接種第四劑疫苗，加強保護。」

▲ 老人科專科葉衛民醫生

資訊由葉衛民醫生提供，復星醫藥支持

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