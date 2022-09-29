【販運毒品】警方拘27歲無業漢涉販毒　檢市值6,300萬可卡因

▲ 毒品調查科行動組高級督察曾憲釗。（黃傑偉攝）

警方表示昨日(28日)於屯門掃管笏以涉嫌販運危險藥物拘捕一名27歲報稱無業本地男子，檢獲62公斤懷疑可卡因市值6,300萬元。

毒品調查科行動組高級督察曾憲釗指，警方經程部分析深入調查後，昨日早上約7時，於屯門掃管笏截查一名目標男子，在男子身上搜出1公斤懷疑可卡因，其後押同男子回租住單位，再檢獲61磚共重61公斤懷疑可卡因，市值6,300萬元。被捕男子暫控一項販運危險藥物罪名，將於明日(30日)在屯門法院提堂。

警方指已成功阻截一批毒品流入市場，相信用於透過娛樂場所供應商場內顧客。警方發現販毒集團用剛落成住宅單位，因初落成較少住客出入，保安相對嚴密以逃避警方調查，警方提醒業主，要清楚租客租用單位目的，避免被用作非法用途。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法

▲ 警方拘27歲無業漢涉販毒，檢市值6,300萬可卡因。（黃傑偉攝）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠