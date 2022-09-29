【打擊吸煙】疫下在家工作吸煙時間增　禁煙機構推教育劇場倡無煙家庭

▲ 疫下在家工作吸煙時間增，禁煙機構推教育劇場倡無煙家庭。(機構提供相片)

吸煙危害健康。儘管香港中學生的吸煙率下降至2021年的1.2%，中小學生的吸煙率維持於低水平，然而，研究卻發現有58.8%受訪小學生表示與吸煙者同住，擔心有兒童健康因接觸二手煙及三手煙情況下受損。

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根據香港吸煙與健康委員會（委員會）委託香港大學公共衞生學院進行的研究，有58.8%受訪小學生表示與吸煙者同住，並有45.8%表示在過去7天曾在家中接觸二手煙及三手煙。因此委員會認為無煙教育不能只局限於兒童，亦要將無煙信息推廣至家庭，鼓勵小學生與家人一起實踐無煙健康的生活。

委員會主席湯修齊指出，「新冠疫情期間，在家工作變成新常態，吸煙者於居家時間吸煙有所增加，讓吸煙者的家人更長時間暴露於二、三手煙環境中。兒童長期置身於二、三手煙的環境不但有損健康，更可導致嚴重疾病。」

事實上，二手煙可以透過門窗隙飄到家中其他地方，三手煙亦會殘留在衣服、牆壁、家具等物件的表面長達數月，即使開風扇或開窗亦無法消除。四處爬來爬去的嬰幼兒首當其衝，因較成年人更易近距離接觸到殘留的有害物質。長期接觸三手煙會影響兒童的呼吸系統、認知能力及閱讀能力，增加嬰幼兒患上哮喘及中耳炎的風險。二手煙屬一級致癌物，長期接觸二手煙的人，患上與吸煙有關疾病的風險較高。

委員會遂於新學年推廣互動教育劇場，將於本地小學進行巡迴演出。首場於今日（29 日）假北角衞理小學舉行，約300名師生及嘉賓出席觀賞，包括衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生、香港大學公共衞生學院榮休教授暨名譽臨床教授林大慶教授、北角衞理小學校長黃侶詩、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、教育及宣傳委員會主席曾立基及總幹事黎慧賢。

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責任編輯：羅嘉欣