【長新冠】馬會撥逾1億為新冠康復者提供3項支援　料4萬人直接受惠

▲ 馬會推出「賽馬會長新冠復康計劃」。（馬會提供）

香港賽馬會今日（29日）宣布，透過其慈善信託基金撥款超過1億港元，聯繫非政府組織推出「賽馬會長新冠復康計劃」，為新冠康復者，特別是弱勢社群，提供3項全面復康支援服務，包括社區支援、院舍支援及自我管理支援服務。

針對不同長新冠患者的復康需要，「賽馬會長新冠復康計劃」3項服務已於9月分階段推出，預計大約4萬人將直接受惠，3萬人將透過自我管理應用程式加速康復。其中社區支援服務將設為期1年的先導計劃，以弱勢社群為優先服務對象，8個非政府組織會透過其分布在12區的指定服務單位，為10,000名合資格的長新冠患者，以個案管理模式，按患者個別的復康需要，制定不多於12星期的個人護理計劃及訂立復康目標。參與計劃的非政府組織包括：香港仔坊會、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港復康會、九龍樂善堂及基督教聯合那打素社康服務。

院舍支援方面，5個非政府組織推出為期1年的先導計劃，為居住於院舍的長新冠患者，提供為期12星期的跨界別復康護理。香港老年學會亦會協助提升院舍職員的護理技能，讓他們為病癒的院友提供更適切的照顧；計劃亦會為其他受疫情影響的院友提供情緒及營養等支援服務。參與計劃的非政府組織包括香港聖公會福利協會、香港老年學會、基督教香港信義會社會服務部、東華三院及香港基督教服務處。

▲ 「賽馬會長新冠復康計劃」的自我管理應用程式及網站，能協助用戶制定復康目標，及因應其身心狀態進行自我監測。（馬會提供）

另外，香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院推出「自我管理應用程式」，為長新冠患者提供重要提示和建議，協助用戶制定復康目標，並建議適合的綜合專業復康護理訓練，又為用戶的身心狀態進行自我監測及跟進進度。有關教學資源由醫護、中醫師、物理治療師等專家制定，可建議用戶如何有效管理不同的長新冠症狀。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉說，期望藉著計劃能夠直接幫助院友，以至整個社區的新冠復康者，特別是高風險的老弱傷殘人士，由計劃的自我管理應用程式和網站，透過基層醫療模式，協助社區一同應對這項公共衛生挑戰，全面及持續照顧至今仍被忽略的一群，讓香港更有條件走出新冠的陰霾。

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責任編輯：黃悅晴