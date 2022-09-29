  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【影后廚神】毛舜筠憶法國考藍帶一度氣餒　毛姐教入廚必學心得

娛樂 16:28 2022/09/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

毛姐分享平日烹飪時的習慣及心得。

演技及廚藝同樣了得，曾遠赴巴黎考獲藍帶廚師資格的影后毛舜筠（毛姐），日前出廚房產品發佈會，會上司儀小儀及星級廚師即場示範以空氣蒸鍋烹調兩款大廚級美 食，包括鹹蛋黃叉燒及芝麻蜂蜜烤排骨，廚級級的毛姐亦大讚。

一向熱愛烹飪的毛姐，笑說現在收到廚房用具比收到其他禮物更開心。毛姐在台上透露自己已經在家中把空氣蒸鍋的8種烹調模式全部試過。

其後，毛姐更大談自己遠赴巴黎考藍帶廚師資格的經歷。「我一直非常熱愛煮食，到法國 巴黎及日本進修一直是我的夢想，初去進修時，先要克服時差及語言不通等問題，其後每天密集式的訓練，也曾令我一度想放棄，最後令我放鬆的方法，就是每星期放假時與同學們的聚會及外出旅行，好好享受。」

毛姐出席產品活動。

她坦言幸好當初的堅持，每次看到家人食飽時滿足的笑容，就覺得一切都值得。

被問到平日烹飪時的習慣及心得時，她認為材料需要新鮮，備料過程也非常重要，每次下廚都會把所有材料準備好，烹飪時才會更得心應手。

毛姐更叫大家要對自己有信心，不怕失敗，起初時可以先跟從食譜的步驟及份量，其後再慢慢調節，或用適當的用具，從此便不怕入廚房。

最新影片：黃紫恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星豪宅】毛舜筠邀呂爵安柳應廷於豪宅學煮飯　Edan驚嘆毛姐「寒舍」：我嗰啲係狗屋
12:45 2022/07/12
【明星豪宅】毛舜筠邀呂爵安柳應廷於豪宅學煮飯　Edan驚嘆毛姐「寒舍」：我嗰啲係狗屋
【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工　未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映
18:29 2022/08/09
【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工　未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映
【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實
14:21 2022/09/22
【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實

你可能感興趣

【明星豪宅】毛舜筠邀呂爵安柳應廷於豪宅學煮飯　Edan驚嘆毛姐「寒舍」：我嗰啲係狗屋
12:45 2022/07/12
【明星豪宅】毛舜筠邀呂爵安柳應廷於豪宅學煮飯　Edan驚嘆毛姐「寒舍」：我嗰啲係狗屋
【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工　未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映
18:29 2022/08/09
【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工　未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映
【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實
14:21 2022/09/22
【MIRROR復出】登神CP首度電影合作《過時·過節》　呂爵安被教主Anson Lo罵：逃避現實
毛舜筠 演員 食譜 巴黎

最高瀏覽

【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
13:01 2022/09/28
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
18:10 2022/09/27
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦
13:21 2022/09/28
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦