【影后廚神】毛舜筠憶法國考藍帶一度氣餒　毛姐教入廚必學心得

▲ 毛姐分享平日烹飪時的習慣及心得。

演技及廚藝同樣了得，曾遠赴巴黎考獲藍帶廚師資格的影后毛舜筠（毛姐），日前出廚房產品發佈會，會上司儀小儀及星級廚師即場示範以空氣蒸鍋烹調兩款大廚級美 食，包括鹹蛋黃叉燒及芝麻蜂蜜烤排骨，廚級級的毛姐亦大讚。

一向熱愛烹飪的毛姐，笑說現在收到廚房用具比收到其他禮物更開心。毛姐在台上透露自己已經在家中把空氣蒸鍋的8種烹調模式全部試過。

其後，毛姐更大談自己遠赴巴黎考藍帶廚師資格的經歷。「我一直非常熱愛煮食，到法國 巴黎及日本進修一直是我的夢想，初去進修時，先要克服時差及語言不通等問題，其後每天密集式的訓練，也曾令我一度想放棄，最後令我放鬆的方法，就是每星期放假時與同學們的聚會及外出旅行，好好享受。」

▲ 毛姐出席產品活動。

她坦言幸好當初的堅持，每次看到家人食飽時滿足的笑容，就覺得一切都值得。

被問到平日烹飪時的習慣及心得時，她認為材料需要新鮮，備料過程也非常重要，每次下廚都會把所有材料準備好，烹飪時才會更得心應手。

毛姐更叫大家要對自己有信心，不怕失敗，起初時可以先跟從食譜的步驟及份量，其後再慢慢調節，或用適當的用具，從此便不怕入廚房。

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