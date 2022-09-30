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【減肥秘訣】減肥愛吃多士應用牛油定植物牛油？　黃凱詩：高膽固醇人士宜選植物牛油

保健美顏 14:23 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

到底用植物牛油還是天然牛油好？營養師黃凱詩話你知。

早前，消委會曾公布一個有關牛油和植物牛油的測試報告，結果發現大部分植物牛油含基因致癌物或污染物。

減磅戰友洛洛是烘焙發燒友，她很是擔心問︰「好像市面的植物牛油都不太安全？」

「就算不是有這個報告，牛油或植物牛油也不能用太多啊！我平日也告訴你，做麵包時必須好好控制油份，例如做一磅（450克）的麵包，油脂應控制在20克左右。」我答道。

「我記得，可是，是不是用橄欖油做麵包，可以用多一點呢？」洛洛再問。

「無論是甚麼油脂，熱量相若，分別不太大，切忌以為某一種油脂較健康便多用。」我提醒她。

她又問︰「我每天愛塗些牛油在吐司上，再加杯黑咖啡，感覺很療癒，那麼，到底用植物牛油還是天然牛油好？」

營養師黃凱詩提醒，做麵包時必須好好控制油份，例如做一磅（450克）的麵包，油脂應控制在20克左右。（iStock圖片）

「要是沒有膽固醇高或心血管問題，我會建議牛油，畢竟成分較天然；但如果有膽固醇高或心血管這些健康問題的話，植物牛油會較佳，不過必須選擇軟身植物牛油，而且購買時，要選較低反式脂肪和飽和脂肪的品牌。不過，用甚麼油也好，最重要還是注要使用量，若果只是早餐或下午茶用一點點，大約少於一茶匙，還是可以的。」我詳細解釋。

她大喜︰「即是我可以繼續吃牛油吐司，實在太好了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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