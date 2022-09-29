【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直

▲ 有台灣準人妻被要求婚前入老爺房睡一晚，說是婚前習俗。

各地存有不少結婚習俗，但有曾聽過新娘需在婚前與老爺共睡一夜？台灣一名準人妻被老爺提出此要求，並解釋這是他們的家族傳統，未婚夫也向她保證爸爸為人正直，著她不必擔心。準人妻感到不妥，故在社交平台發文詢問網民意見。

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一名準人妻在facebook群組「婚姻討論區」發文表示，男友來自單親家庭、由爸爸湊大，在七夕當日，男友突然向她求婚，她答應了。沒料到，準老爺與她商討婚事時，竟提出一個奇怪要求。

公公（老爺）說他們家族有個傳統，媳婦娶進門前一天要在公婆房間睡一晚，這樣以後才不會紅杏出牆。

準人妻表示，未婚夫也得知事件，但他強調「爸爸為人很正直」，叫她不用擔心，這只是個儀式而已，「他覺得我想太多了」。準人妻內心感到有點奇怪，因此向網民求助，「已經接受訂婚了好像又不能隨便毀約？」

▲ 有網民截圖轉發另一群組詢問，是否真的有這種婚前習俗。（facebook截圖）

網民︰請男友一齊入老爺房

有網民馬上截圖，轉發至另一群組「爆廢公社」詢問其他人，「有人聽過這種習俗嗎？」兩個群眾的網民均議論紛紛，質疑「男友沒阻止還幫他爸說話？」，網民一面倒指出沒有這種習俗，「於情於理於道德都不合理」、「好可怕啊……都什麼年代了？」。

網民紛紛勸告準人妻分手，訂婚是可以取消，「根本沒有這種習俗，這個婚可以不用結了」。點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳