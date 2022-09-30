【潮物速報】Joyce金鐘旗艦啟動全球獨賣企劃　山本耀司復刻西裝+《春光乍洩》限定tee

▲ Joyce Boutique金鐘旗艦店開幕，走精品獨賣路線，多款產品甚至是全球獨賣，像山本耀司2009年復刻西裝及《春光乍洩》限定tee。

在中環屹立20多年的Joyce Boutique旗艦店宣告引退，雖然對一眾時裝精來說感到依依不捨，但正所謂世事常變，舊的不去，新的又怎會來？況且全新的旗艦店緊接在金鐘太古廣場出現，店內更追加不少限量產品，可見新的原來不比舊的差。

作為本地時裝先驅的Joyce Boutique，一手由Joyce Ma（馬郭志清）於1971年創立，她可說是香港品味的象徵，同時亦是一手將歐美日designer label，例如Giorgio Armani、Dolce & Gabbana和Yohji Yamamoto等品牌帶來香港的一人。

雖然她早已引退，而且近年multi-brand shop亦給網購打擊得喘不過氣來，但對喜愛時裝的香港人和歐美時裝設計師來說，一提起Joyce Ma的名字仍然叫人肅然起敬，而要秉承Joyce過往的美學，或許可以從全新的旗艦店裏看到一些端倪。

▲ 一直以來，Joyce Boutique中環店的櫥窗設計做得相當不俗，雖然新店空間少了，但一樣精采，就好像是次找來Thom Browne時裝展上出現過的showpieces，全部由美國空運到來。（圖片品牌提供）

▲ Raf Simons聯乘夏永康《春光乍洩》限定tee，攝影：湯致遠

相對於舊日中環28,000平方呎的環境，位於金鐘新的旗艦店只有11,000平方呎，自然細小得多，可幸的是來自Collective建築工作室的首席建築師吳家瑩在處理新店室內設計時來一個一望無際的視野，既要忠於傳奇，同時又帶給人溫暖的感覺，於是在正門用上米色石灰華和綠色縞瑪瑙兩種昂貴石材，而玻璃門的把手則將舊日中環店的把手移至新店，可說是一種意義上的傳承。

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獨家企劃

新店裏除了服裝外，當然亦少不得Joyce Beauty，此外，亦引入了一些來自歐洲但售價相當合理的家居產品。

不過，說到底Joyce的主力還是時裝，作為打響旗艦店招牌特設ONLY-AT-JOYCE獨家企劃，當中包括將Yohji Yamamoto 2009年春夏系列挑選最精采的數款服裝加以復刻。Raf Simons聯同本地攝影師夏永康推出《春光乍洩》tee和衞衣，還有Paco Rabanne以鎖甲為主題的服裝等，對新店來說無疑像是打了一枝強心針似的，叫人有立即往新店朝聖的衝動。

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地址：金鐘太古廣場 shop 201（2810 1120）

記者：何偉雄