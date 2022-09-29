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【最新疫情】今增4,269宗確診　另錄5人染疫者離世

社會 16:42 2022/09/29

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今增4,269宗確診　另錄5人染疫者離世（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，本港昨增3,911宗確診，衞生防護中心今（29日）透過新聞稿公布，今日新增4,269宗確診個案，包括4,024宗本地感染個案及245宗輸入個案，並多5名患者離世；第五波疫情期間共錄得9,940宗死亡個案。

5宗死亡個案方面，其中4人於公立醫院內離世、1宗由公眾殮房報告，涉一名96歲長期病患嫗，其已打3針疫苗，於9月24日離世。

245宗輸入個案中，159宗於機場確診、62宗於抵港首3日在檢疫中心或社區檢測中心揪出、24宗於抵港第4至7日確診。

院舍方面，有2間安老院舍及1間殘疾院舍共3名院友及2名員工確診，致47名院友及9名員工需檢疫，院舍包括善頤（萬基）護老院、松山府邸（老莊園）有限公司，及基督教家庭服務中心迪智展能中心暨宿舍。

學校個案方面，昨日共426名學生和72名教職員確診，涉373間學校，4間學校共4班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月20日至26日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.5%及87.6%（7天移動平均比例）。

現時共有1,819名確診病人留醫治療，當中有194名新增確診病人。新增呈報6名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有39名危殆及32名嚴重病人，當中8名危殆病人正接受深切治療。另外，220名病人康復，當中187名病人出院。

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記者：鄧凱文

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