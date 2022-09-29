【照顧者】調查指近9成受訪照顧者疫下身心俱疲　少於1成攝取足夠營養

▲ (機構提供)

根據「香港復康會社區復康網絡」最近進行的「照顧者營養攝取與精神健康的關係研究調查」，近9成受訪照顧者處於高壓狀態，他們的日常飲食狀況也未如理想。專家擔心未能進食足夠營養食物，可危害到照顧者身心健康，令本已承受巨大壓力的照顧者，百上加斤，有機會增加他們患上抑鬱症的風險，情況值得關注，有需要在營養攝取及精神健康方面向他們提供支援。

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調查於2022年7月至8月透過網上問卷進行，成功訪問了153名本地家庭照顧者，結果發現：近九成（88.9%）受訪照顧者處於高壓狀態；心靈疲勞（93%）、感到困身（92%），以及起居生活習慣有變動（91%）為壓力主因。值得注意是，照顧者若與照顧對象同住，其高壓狀態比率為 91%；非同住的照顧者處於高壓狀態比率則為 84%。

在攝取營養方面，約9成受訪照顧者沒有進食足夠營養食物；少於一成（9.8%）受訪照顧者能夠每天飲用或進食足夠奶類食物，僅兩成（23%）受訪者進食足夠肉類。此外，近7成（68%）受訪照顧者未能接觸足夠的陽光：這些受訪者未能每天在室外接觸至少15分鐘陽光。

香港復康會社區復康網絡（康山中心）註冊社工陳荃榕女士認為調查結果不僅反映在疫情下，照顧者承受極大的情緒壓力，也顯示照顧者在營養攝取的情況並不理想。

註冊營養師李珮璇女士指出，根據調查結果，受訪照顧者未能進食足夠的肉類、奶類及缺乏足夠日照，顯示他們蛋白質、鈣質及維他命 D 攝取量可能不足，對照顧者身心均有極大影響。

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責任編輯：羅嘉欣