【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀

▲ 老婦將畢生積蓄190萬養老金幫個仔俾首期，結果卻換來一殼眼淚。

樓價高企，年青一代想結婚「上車」置業，確實困難，難免都要靠父母的財力支持，才成功置業。有婦人為了幫獨子付首期，將積蓄190萬的養老金全奉獻給兒子、媳婦買樓，甚至將老家所賣的錢拿去幫忙付貸款，老婦一心為兒子置業，結果卻令人心碎。

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綜合台灣傳媒報道，命理專家周映君日前在《新聞挖挖哇》上分享，一對在台北工作的夫婦，想在當地置業，而年紀老邁的媽媽知道兩人付首期有困難，便把自己的700萬台幣(約190萬港元)養老金，拿給兒子做首期。當時，老婦先向他們約法三章，她把錢全都拿出來，若日後有什麼事情發生，「我是可以有權利去你家住的」。

媳婦為了「上車」，一口答應了奶奶的要求，況且媳婦心想老爺奶奶感情要好，在老家彰化又有房子，「怎麼可能很快就上來？」結果4、5年後，老爺因腦中風離世，奶奶為免睹物思人，便想到台北和兒子、媳婦一起住。

媳婦兩個月現形

兒子、媳婦兌現了當日的承諾，在同住的第一個月，媳婦還能以禮相待，但第二個月開始，媳婦開始現形，家裡所有的洗漱用品、個人衛生清潔用品，她都不幫奶奶買了，原本一直都是媳婦下廚煮飯，竟突然封刀，寧願自己在外面吃，還著常加班的老公吃飽才回家，而奶奶只好自己買便當。

借勢迫走奶奶

有一日，奶奶接到同鄉的親友電話，慰問她在台北過得怎樣？當時她只是稍微提一下，結果媳婦剛好回家聽到，媳婦嬲爆爆直呼奶奶「到處去告狀」，害她老公會被說「不孝子」，她更沒辦法再回彰化，媳婦發爛迫奶奶搬出去租房子。

當初，奶奶搬出台北時，已經把彰化老家的房子賣給親戚，還把這筆錢拿給兒子繳房貸。如今老家和養老金都沒了，她問媳婦該怎麼辦？媳婦竟說，「等到台北這間房子的貸款繳完了，就把那筆錢慢慢分期還你（奶奶）」。

最後，奶奶實在受不了，只好回彰化向親戚租房子，也因為積蓄全沒了，她一個老人家要批花來賣。面對親戚詢問為何回彰化做生意？奶奶仍袒護兒子和媳婦，不敢再說對她不好，所以也只輕描淡寫的說，「沒有，我台北住不習慣」。

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編輯:王明芳