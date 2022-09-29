【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑

▲ 再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 ，裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑。（資料圖片）

童樂居虐兒事件，至今共34名女職員被控虐兒罪，先後已有5名職員認罪，其中34歲女職員涉連環掌摑2歲幼童，早前承認對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，原定今（29日）於九龍城裁判法院判刑，代表律師求情時指，由於涉案院舍只有約12名職員，但要照顧約100名兒童，職員需輪班工作。被告不能接受機構制度，以致越做越不開心，冀法庭能考慮替被告索取社會服務令報告。裁判官指控罪嚴重，不適合判社會服務令，先替被告索取背景報告，被告還押至10月14日判刑。

女被告李佩貞（32歲，前幼兒工作者），承認1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。代表律師求情時指，被告在童樂居工作前曾任客戶服務工作，收入比童樂居高。惟被告因有志投身於幼兒工作行列，遂到童樂居工作。由於院舍只有約12名職員，需照顧約100名兒童，職員均需輪班工作。

代表律師續指，案發時被告被指派照顧2至3歲兒童，惟被告未有相關經驗，令她更不知所措。同時被告於修讀幼兒高級文憑時所學習的照顧方法，與院舍所教導的方法不一，加上被告經常被要求盡快完成工作，故此工作手法較粗疏。

代表律師又指，涉案時間少於1分鐘，暴力程度並非同類案件中最嚴重，涉案兒童並未受到嚴重傷害，加上案發時受害人年紀少，不會留下陰影。代表律師又指，雖然被告於工作時照顧幼童，滿足自己心願，但她不能接受機構制度，以致她越做越不開心。

代表律師指，被告受案件影響，事後只能經營網上生意，月入僅百多元，需依賴積蓄維生。被告其後參與教會活動得到開解，經反省後慶幸沒有真的傷害到小朋友。被告母親及男友等人的求情信均望法庭考慮索取社會服務令報告。

裁判官指，本案控罪嚴重，案情不適合判處社會服務令，遂替被告索取背景報告，被告還押至10月14日判刑。

案情指，2021年12月12日晚上，被告與2歲女童H同在童樂居活動室時，H意圖取走被告手中東西，遭被告打手教訓，H遂還擊但遭被告掌摑。H隨即躺下大哭，被告將H大力拉近，再連環掌摑。

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記者：梁錦麟