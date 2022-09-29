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【MIRROR復工】《膠戰》解凍特別版10月8日播出　六膠殺到尖沙咀任膠粉打卡

娛樂 17:53 2022/09/29

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六膠回來了！

MIRROR演唱會自發生嚴重意外後,各成員停工近兩個月，不過有指他們即將復工,其有份參演的ViuTV劇集《野人老師》、《季前賽》、前名《死角》的《繩角》，以及《百萬同居計劃》將相繼播出。

至於深受觀眾歡迎的《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》,即將於10月8日(星期六)播出，六位膠人岑珈其(Kaki)、劉沛蘅 (Hillary)、徐浩昌 (肥腸)、 黃正宜 (阿正)、呂爵安(Edan)及魏浚笙(Jeffrey),將會大玩特玩夏日遊戲，爭奪最終著高級浴衣嘅資格。

【MIRROR成員】盧瀚霆+呂爵安同日更新IG限時動態　粉絲：知你哋安好就夠了

大放笑彈

全集一共有四個遊戲，每個遊戲的勝出者都可以得到扭蛋機會，而扭蛋機裏面有唔同的貼紙，膠人集齊一套 4 款浴衣配件(浴衣、扇、腰帶、木屐) 貼紙，就為之勝出，可以穿上高級浴衣、企C位影終極大合照。

其他失敗者就會穿上普通浴衣，畫上醜妝於大合照上出現。而這張終極大合照政會於10月9日至13日期間登陸尖沙咀九龍公園巴士站的燈箱，歡迎各位膠粉睇完節目，再去打卡留念。

《膠戰》回歸。

珈其+Edan勁驚玩過山車
 
節目中其中一個遊戲｢死都唔眼閉｣，六位膠人需要在坐過山車的時候，擘大雙眼望向前面的鏡頭，瞪開眼睛時間較長的參賽者則勝出遊戲。

珈其則未玩先驚，多次企圖臨陣退縮，都被隊員捉回來。Edan期間不斷露出經典驚青樣，不停大叫，而阿正玩之前更緊張得想大便，場面搞笑。

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Edan塞爆廁所？

在另一個遊戲｢答咗嘢 試吓唔好撞｣，膠人需根據題目而寫出答案，如果答案與其他人不相同便可得到一分，相反答案一樣就冇分。

Edan被其他膠人玩踢爆，大爆之前拍攝節目一同去宿營，Edan如廁後塞爆廁所，珈其形容成個廁所塞滿紙巾，最後肥腸竟然徒手通渠獲得大量讚賞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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