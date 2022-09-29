【衝燈罰款】涉駕車衝紅燈被罪成　記協主席陳朗昇罰款2000元

▲ 被告陳朗昇衝燈罪成，今被判罰款2000元。

香港記者協會主席陳朗昇涉於2021年7月凌晨，在新清水灣道駕車衝紅燈，早前否認1項沒有遵照交通燈的指示罪，經審訊後，今（29日）於九龍城裁判法院裁定罪成，罰款2,000元。暫委裁判官裁決時指，相信被告非蓄意衝燈，然而作為熟知交通規例的駕駛者，應清楚停車線不會在交通燈後方。

暫委裁判官裁決時指，接納案發路段瀝青深淺不一，使被告難以分辨白色停車線，誤以為黃格邊線為停車線，相信被告非蓄意衝燈。然而作為熟知交通規例的駕駛者，應清楚停車線不會在交通燈後方，同時法例列明駕駛者不能越過交通燈。

至於被告辯稱混淆了兩組交通燈之說法，暫委裁判官指，被告駛近時理應可以分辨兩組交通燈，即使混淆亦是被告的過失。綜合而言，被告說法未能構成合理辯解，遂裁定1項沒有遵照交通燈的指示罪，罰款2,000元。

控方透露被告2015年有1項同類紀錄，被告自行求情指，雖然未能說服法庭，但亦希望法庭考慮其未有意圖衝燈，同類紀錄亦涉及衝燈，但情況並不危險，冀判處最仁慈的刑罰。

被告陳朗昇（41歲，記者協會主席）被票控1項沒有遵照交通燈的指示罪，控罪指他於2021年7月28日凌晨零時37分，在新清水灣道（西北行）鄰近清水灣道，身為一輛私家車的司機，在道路上無合理辯解而違反交通燈在按照道路交通（交通管制）條例發出紅色燈光時所表示的指示。

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記者：梁錦麟