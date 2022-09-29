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【0+3】盧寵茂否認是防疫「強硬派」　傾向放寬更多措施「如果今天可以，不會等到明天」

社會 17:58 2022/09/29

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醫務衛生局長盧寵茂接受彭博訪問。(彭博)

本港本周一(26日)起實施「0+3」檢疫安排，醫務衛生局長盧寵茂接受外媒彭博訪問時，否認自己反對放寬防疫政策，相反他個人而言是希望盡早放寬，除非出現本港出現新變種新冠病毒，香港會繼續朝重新開放的方向前進，不走回頭路，但強調本港有責任兼顧內地情況，不能讓會讓疫情影響內地。

盧寵茂在上任後多次就新冠疫情的指標及政策等，反駁社會人士或專家言論，特別是與醫院管理局前行政總裁梁栢賢隔空罵戰。盧寵茂在訪問中被形容是防疫政策的「強硬派」，但他否認，稱自己非常樂意放寬防疫政策，亦是在衡量本地醫療情況下決定本港可放寬防疫政策。(”Personally, I hope to open up, I don’t think I am the one who is against further opening up. I am the one who is gauging the health-care issue with the need to open up.”)

被問及香港何時可實行「0+0 」安排，盧寵茂未有言明時間表，僅指當局會根據數據調整政策，「如果今天可以，我不會等到明天。(“if it’s possible today, I won’t wait till tomorrow.”)」。他強調，除非本港出現新變種病毒，否則香港將繼續重新開放，不會走回頭路。

至於本港是否受內地「清零」政策的影響，導致重新開放的進度遠遠落後新加坡等競爭對手，盧寵茂別以「家庭和事業」比喻香港跟內地和國際的關係，認為本港不能盲目跟從國際情況，因為香港與世界接軌的同時，亦有責任確保不會讓疫情影響內地，發展事業時亦要保護家人，("I have to consider the other thing. Our motherland is like our family")。

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責任編輯：蘇文軒

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