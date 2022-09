【0+3】盧寵茂否認是防疫「強硬派」　傾向放寬更多措施「如果今天可以，不會等到明天」

▲ 醫務衛生局長盧寵茂接受彭博訪問。(彭博)

本港本周一(26日)起實施「0+3」檢疫安排,醫務衛生局長盧寵茂接受外媒彭博訪問時,否認自己反對放寬防疫政策,相反他個人而言是希望盡早放寬,除非出現本港出現新變種新冠病毒,香港會繼續朝重新開放的方向前進,不走回頭路,但強調本港有責任兼顧內地情況,不能讓會讓疫情影響內地。

盧寵茂在上任後多次就新冠疫情的指標及政策等,反駁社會人士或專家言論,特別是與醫院管理局前行政總裁梁栢賢隔空罵戰。盧寵茂在訪問中被形容是防疫政策的「強硬派」,但他否認,稱自己非常樂意放寬防疫政策,亦是在衡量本地醫療情況下決定本港可放寬防疫政策。(”Personally, I hope to open up, I don’t think I am the one who is against further opening up. I am the one who is gauging the health-care issue with the need to open up.”)

被問及香港何時可實行「0+0 」安排,盧寵茂未有言明時間表,僅指當局會根據數據調整政策,「如果今天可以,我不會等到明天。(“if it’s possible today, I won’t wait till tomorrow.”)」。他強調,除非本港出現新變種病毒,否則香港將繼續重新開放,不會走回頭路。

至於本港是否受內地「清零」政策的影響,導致重新開放的進度遠遠落後新加坡等競爭對手,盧寵茂別以「家庭和事業」比喻香港跟內地和國際的關係,認為本港不能盲目跟從國際情況,因為香港與世界接軌的同時,亦有責任確保不會讓疫情影響內地,發展事業時亦要保護家人,("I have to consider the other thing. Our motherland is like our family")。

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:蘇文軒