建香港都會大學校友會拓校友網絡　開展校友事務發展新篇章

▲ 分別出任首屆校友會董事會主席及執委會會長的呂汝漢教授（右）和黃冠麟校友（左）期望，都大校友會的成立可進一步凝聚歷屆校友，為大學發展作出貢獻。

由在港推展遙距課程，至積極開辦多元全日制課程，香港都會大學在高等教育領域一直與時並進，至今廣泛分布於不同界別的校友已突破16萬人。早前由大學官方創辦的「香港都會大學校友會有限公司」（下稱香港都會大學校友會或校友會）正式成立，配合優化校友服務的流動應用程式HKMU Alumni+同步推出，冀加強校友對大學的歸屬感，進而形成強大的校友網絡，為校友及畢業生帶來更多元化的行業分享與實習機會，締造多贏。



隨着香港都會大學重新命名，標誌着大學緊貼國際大都會的人才需求，踏入教育新里程。身兼校友會校董會主席的都大副校長（資源及發展）呂汝漢教授指出，歷經多年發展，都大的校友社群亦不斷壯大，單靠由公共事務處校友事務組舉辦活動、提供優惠和服務，以及由校友自發成立的校友組織，或未足以凝聚眾多來自不同課程及專業界別的校友與都大保持緊密聯繫。故此，大學正有需要適時作出變革。



重視校友資源 鼓勵專業分享



「有見及此，我們遂借助大學重新命名的良機，審視現有校友組織架構，建構新框架，由校方牽頭創建校友會，註冊為都大的子公司，作為官方校友平台，並派出大學管理層出任校董會成員，彰顯大學對校友會的重視。」呂汝漢教授稱，組織和策劃活動的重任則交予由校友組成的執行委員會（執委會），增加校友參與大學事務的投入感；也可構思更多為會員度身訂造的活動。



呂汝漢教授形容：「校友是大學寶貴的資源，他們累積豐富的業界經驗以至晉身管理層，不但可藉回校參與職業講座及師友計劃，與學生分享實踐心得；更能透過企業為不同院校及課程的同學提供實習及就業機會，對推動大學持續發展很有幫助。」



成立全新部門 統籌校友發展



同時，為了更進一步與校友保持緊密聯繫，提供更多支援予校友會及校友社群，大學將擴展原隸屬於公共事務處的校友事務組，並結合該處的籌款功能，成立為全新的「發展及校友事務處」，專責統籌校友聯繫及資源拓展事務。呂汝漢教授預期新部門成立後將積極發揮作用，開拓資源，強化校友工作，推進大學邁步發展。



推全新手機App 優化校友服務



為鼓勵校友踴躍參與，呂汝漢教授補充：「都大為此推出全新的流動應用程式 HKMU Alumni+，取代沿用多時的『校友聯網』計劃，除以電子校友證作身份證明外，亦化身提供一站式校友服務的線上平台，讓校友可獲取校園內外的優惠、接收大學及校友事務的最新資訊，同時更可以簡單手續申請加入校友會，以及更新個人資料等。」應用程式方便易用，進一步增加校友會的吸引力。



出任第一屆校友會執行委員會會長的賽馬會鯉魚門創意館館長黃冠麟校友，於2010年修畢中國語言及文學文學士。回顧這段全日制課程的學習體驗，他直言印象猶深是在師長薰陶下，活躍於參與學校活動，曾任學生會會長與學生報創刊總編輯兼社長等，使他對學校具有強烈的感情，即使畢業後仍致力與大學保持聯繫。

▲ 都大校友會致力凝聚不同課程及界別的校友，加強大學與校友的聯繫。

凝聚校友力量 推動母校發展



「有機會為校友社群服務，以另一種方式延續和大學的緣份，實在十分榮幸。」黃冠麟喜任創會執委會會長，讓他可通過籌辦不同類型的活動，如講座、論壇、體藝項目等，吸納新舊校友加入，為推動母校的校友事務作出貢獻，達致促進校友交流及拓展專業網絡，就都大發展出謀獻策。



在開展校友會工作方面，黃冠麟表示：「現階段首要是招攬校友，執委會將瞄準不同年代以至未來的校友，廣邀他們參與不同活動。」呂汝漢教授期望，在校方高度重視校友事務發展下，校友會將發揮增強校友凝聚力的作用，與大學共同持續發展，最終配合「勵學致遠，敬慎日新」的新校訓，達致「都大以校友對社會的貢獻及成就為榮，校友亦以學校不斷發展及提升而引以自豪」的目標。

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