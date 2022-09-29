【大灣區】林定國：推動香港裁決獲內地認可　料內地民商事判決條例草案年底成為法律

▲ 律政司司長林定國今日（29日）在大灣區規劃建設論壇「香港發揮大灣區法律及爭議解決服務中心的角色」致辭。（政府新聞處）

律政司司長林定國指，港府有責任就着普通法制度需要不斷的建設及優化，又提及律政司一直積極向內地爭取在整個大灣區落實「港資港法」的建議，將繼續落力推動香港的法院及仲裁裁決，更容易得到不同地區，特別是在內地的認可及執行，其中已向立法會提交的《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》，估計有望於本年底正式成為法律。

林定國今日（29日）出席大灣區規劃建設論壇「香港發揮大灣區法律及爭議解決服務中心的角色」的致辭表示，關鍵問題在於如何用好香港在「一國兩制」下的獨特地位以及法治這一塊金漆招牌，為法律界、商界謀取更多機遇，以及為大灣區發展提供高質量的服務，甚至協助推進國家法治發展。

他續指，香港匯聚了世界各地的法律及爭議解決的專才，亦有不少國際律所及法律相關國際組織選擇落戶香港。截至2022年5月底，香港共有1.2萬多名本地和具備其他司法管轄區執業資格的執業律師和大律師；共有939家本地律師事務所，另有83家外地律師事務所在香港設有辦事處，當中包括逾半數全球百大律師事務所。

林定國又提及，《粵港澳大灣區調解員資格資歷評審標準》和《粵港澳大灣區調解員專業操守最佳準則》早前通過，粵港澳三地法律部門聯席會議第四次聯席會議，將於本年底由香港主辦，他希望今次會議能夠出台一套三地適用、可供三地調解機構參照及自願採納的調解規則，再下一步，可能需要探討建立大灣區調解員名冊。

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責任編輯：陳葆琳