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【煽惑言論】涉網上煽惑及侮辱國歌國旗　兩男被控還押10月11月再訊

社會 17:16 2022/09/29

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兩男涉煽惑言論及侮辱國歌國旗被控，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

兩名男子被指在連登討論區、Discord或YouTube發布針對法官及警員等煽動言論，1人另涉發布國歌改詞，被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」及侮辱國歌或國旗共4罪，今午（29日）被解往西九龍裁判法院分兩案提堂。被告暫毋須答辯，案件分別押後至10月27日及11月4日再訊，待警方進一步調查被告的電子設備及其中1名被告的出入境紀錄，兩人還押候訊。

被告蔡振諾（29歲，無業）及被告徐凱駿（18歲，兼職侍應），各被控1項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，指蔡於2021年1月15日至2022年9月22日期間，在LIHKG發布及或持續展示陳述；徐於2020年5月28日至2022年9月27日期間，在香港在LIHKG, Discord和YouTube發布及或持續發布陳述、相片、片段及或圖片。兩人具意圖引起憎恨或藐視香港政府，激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛等。

徐另被控「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情況」3罪，控罪指他於2020年6月12日至2022年9月27日期間，在香港意圖侮辱國歌，而故意發布經篡改的國歌歌詞；故意發布以任何方式侮辱國歌的情況，以及故意發布以塗劃或玷污國旗或其圖像的方式或以其他方式侮辱國旗的情況。

被告暫毋須答辯，控方申請押後待警方進一步調查兩名被告的電子設備，以及調查徐的出入境紀錄。

蔡沒有保釋申請，徐申請保釋被拒。蔡及徐兩案分別押後至10月27日及11月4日再訊，兩人期間還押。

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記者：陳曉欣

罪案 請願示威 九龍 侍應 連登討論區 YouTube 兼職

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