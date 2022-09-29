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【政府表現】香港研究協會：李家超最新滿意度為2.42分　陳茂波、鄧炳強評分居司局長之首

政治 17:26 2022/09/29

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香港研究協會最新調查發現，特首李家超上任後，首次評分調查得2.42分，低於3分一般水平。（經濟日報資料圖片）

香港研究協會今日發表對特首、司局長及港府滿意度評分調查，以5分為非常滿意，1分為非常不滿意，特首李家超最新滿意度為2.42分，低於3分一般水平；財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強，則分別居司局長之首。

調查顯示，特首李家超上任後，首次評分調查得2.42分，低於3分一般水平。負責調查的港研相信，結果與政府處於上任初期，市民尚需時間觀察有關。

司長和副司長方面，評分最高的是財政司司長陳茂波（2.61分），其次為財政司副司長黃偉綸（2.35分），再次是政務司司長陳國基（2.31分），至於律政司副司長張國鈞（2.24分）則敬陪末座。

至於15名局長當中，評分最高的是保安局局長鄧炳強（2.46分），其次為醫務衞生局局長盧寵茂（2.44分），再次為環境及生態局局長謝展寰（2.41分）；而評分最低的則是教育局局長蔡若蓮（2.21分）。

另外，調查同時涵蓋，評分最高的是「維護國家安全」（2.86分），其次為「扶貧安老助弱」（2.35分），再次為「提升管治能力」及「增加土地房屋供應」（同為2.33分），而評分最低的則是「促進社會和諧」（2.27分）。以上結果顯示，市民對政府維護國安的評價較佳，而對創造和諧社會氣氛的評價則較為遜色。

港研負責人認為，特首李家超上任後首次評分低於3分的一般水平，加上9項施政及21位司局長評分皆低於3分，反映新政府問責團隊施政尚有較大改善空間，促請在下月發表的《施政報告》中，積極研究各項可行措施，加快香港社會經濟復常的步伐，重拾市民對特區政府施政的信心。

港研在9月19至27日期間，以隨機抽取電話號碼方式，成功訪問1016名18歲或以上市民。

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責任編輯：胡偉明

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