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【研究發現】9種植物性蛋白益處多　研究: 取代部分肉類可降低心血管病和死亡率

健康 08:10 2022/09/30

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豆腐每100克含有17克蛋白質，植物蛋白攝取的好選擇。

蛋白質是身體不可或缺的營養之一，近來素食文化盛行，如果素食者想補充蛋白質，又知否植物性蛋白有哪些選項？有醫生有9種植物其實含有豐富的蛋白質，不但有利健康，而且亦可減肥，大眾應該多加了解並加以運用。

最新影片:

減重醫師蕭捷健在Facebook《金鶯診所-食在好減重》表示， 植物性蛋白愈來愈受關注，減重者更應該了解並加以運用，他以美國醫學會雜誌 （JAMA）在2020年發表了一篇花了16年、追蹤41萬人所做出來的世代研究為例說明，以20%的植物性蛋白取代動物蛋白，就可以降低10%的總死亡率和心血管疾病致死率；又指相對於乳清蛋白，植物性蛋白更不易刺激血糖；若民眾沒有運動習慣下，想單從飲食習慣減重者，更適合將植物性蛋白作為日常生活蛋白質補給來源。以下是他列舉9種含豐富蛋白質的植物：

  • 菠菜：每100克含有3克蛋白質
  • 蘑菇：每100克含有3克蛋白質
  • 綠花椰菜：每100克含有4克蛋白質
  • 豌豆：每100克含有4克蛋白質
  • 毛豆：每100克含有8.5克蛋白質
  • 豆腐：每100克含有17克蛋白質
  • 花生：每100克含有20.5克蛋白質
  • 黑豆：每100克含有28克蛋白質
  • 南瓜籽：每100克含有33克蛋白質

Facebook《金鶯診所-食在好減重》圖片

值得注意是並非每種富含蛋白質的食物都可以不計熱量攝取，例如上述花生蛋白質含量雖高，但每份含有高達49克的脂肪，因此均衡、多樣化的攝取才是控制體重及養生根本。

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責任編輯：羅嘉欣

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