【離港進修】記協主席陳朗昇赴英參與牛津大學「學人計劃」　仍有一案在身明年5月審訊

▲ 記協主席陳朗昇赴英參與牛津大學「學人計劃」，仍有一案在身明年5月審訊。（黃傑偉攝）

早前涉於旺角麥花臣場館附近採訪時被捕，獲准保釋赴英的記協主席陳朗昇於今晚（29日）會搭乘泰航赴英參與牛津大學的「學人計劃」，他今早於九龍城裁判法院涉駕車衝紅燈裁定罪成，被罰款2000元（詳情即看【下一頁】）。

陳朗昇指，因家人不欲上鏡，只可以遙距送機感到很可惜。他透露，會先到倫敦逗留兩日，望可以觀賞完球賽，至10月3日開學。被問到帶了甚麼到英國，他指因為喜愛足球，故帶備多套波衫，亦顧及到英國後可能要出席隆重場合，所以帶備一套西裝，亦有帶大批糖尿病藥物。

陳席昇早前涉於旺角麥花臣場館附近採訪時被捕，被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，以及1項阻礙公職人員交替控罪，案件排期於2023年5月16至17日審訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准被告以現金2萬元保釋，期間准離港，須於到達英國後提供當地住址及聯絡電話予香港警方。

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記者：黃傑偉