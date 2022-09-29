  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 18:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離港進修】記協主席陳朗昇赴英參與牛津大學「學人計劃」　仍有一案在身明年5月審訊

社會 17:30 2022/09/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

記協主席陳朗昇赴英參與牛津大學「學人計劃」，仍有一案在身明年5月審訊。（黃傑偉攝）

早前涉於旺角麥花臣場館附近採訪時被捕，獲准保釋赴英的記協主席陳朗昇於今晚（29日）會搭乘泰航赴英參與牛津大學的「學人計劃」，他今早於九龍城裁判法院涉駕車衝紅燈裁定罪成，被罰款2000元（詳情即看【下一頁】）。

陳朗昇指，因家人不欲上鏡，只可以遙距送機感到很可惜。他透露，會先到倫敦逗留兩日，望可以觀賞完球賽，至10月3日開學。被問到帶了甚麼到英國，他指因為喜愛足球，故帶備多套波衫，亦顧及到英國後可能要出席隆重場合，所以帶備一套西裝，亦有帶大批糖尿病藥物。

陳席昇早前涉於旺角麥花臣場館附近採訪時被捕，被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，以及1項阻礙公職人員交替控罪，案件排期於2023年5月16至17日審訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准被告以現金2萬元保釋，期間准離港，須於到達英國後提供當地住址及聯絡電話予香港警方。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【煽惑言論】涉網上煽惑及侮辱國歌國旗　兩男被控還押10月11月再訊
今日 17:16
【煽惑言論】涉網上煽惑及侮辱國歌國旗　兩男被控還押10月11月再訊
【衝燈罰款】涉駕車衝紅燈被罪成　記協主席陳朗昇罰款2000元
今日 17:08
【衝燈罰款】涉駕車衝紅燈被罪成　記協主席陳朗昇罰款2000元
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
今日 16:51
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑

你可能感興趣

【煽惑言論】涉網上煽惑及侮辱國歌國旗　兩男被控還押10月11月再訊
今日 17:16
【煽惑言論】涉網上煽惑及侮辱國歌國旗　兩男被控還押10月11月再訊
【衝燈罰款】涉駕車衝紅燈被罪成　記協主席陳朗昇罰款2000元
今日 17:08
【衝燈罰款】涉駕車衝紅燈被罪成　記協主席陳朗昇罰款2000元
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
今日 16:51
【童樂居案】再有女職員認罪求情稱不接受機構制度 　裁判官指不宜判社服令押後10月中判刑
罪案 大學 牛津 旺角 香港 英國 倫敦 牛津大學 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
13:01 2022/09/28
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
18:10 2022/09/27
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦
13:21 2022/09/28
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦