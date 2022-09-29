【荷蘭升學】女生DSE不足20分轉赴荷蘭升學　成功入讀頂級大學僅英美1/3花費

▲ Janice在DSE最佳五科成績不足20分，決定改赴荷蘭升學，成功入讀荷蘭最佳大學阿姆斯特丹大學。

不少香港學生在DSE龐大考試壓力下，都會出現「失手」情況，影響升學路。其實成績未如理想的同學，依然有方法升讀歐洲頂級大學。Janice是2020年DSE考生，由於最佳五科成績不足20分，難在港升讀心儀大學，她其後經升學顧問協助下，決定轉赴荷蘭升學，成功入讀荷蘭最佳大學兼獲得很多實習機會。

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學費連宿費共約16萬元

Janice先入讀一年荷蘭大學基礎班，再於去年9月升讀歐洲頂級兼荷蘭最佳大學——阿姆斯特丹大學的企業和經濟學（Economics and Business）一年班。Janice認為，DSE失手或成績不理想的學生，若經濟能力許可，可考慮到荷蘭升學增廣見聞，「睇吓乜嘢係真正的自由」。

不少學生擔心海外升學使費高昂，作為海外升學「過來人」的Janice指出，荷蘭大學的學費，其實比香港更平，以她個人為例，學費只需8,000歐元一年，加上住宿費1萬歐元一年，每年只需花約16萬港幣即可應付，比起英美澳加升學至少30萬港元一年，更平近三分一。

▲ Janice很快適應荷蘭生活並結識到當地朋友。（受訪者提供相片）

入讀大學基礎班的一年間，Janice說她有足夠時間適應荷蘭生活並結識當地朋友，並指透過基礎班升讀大學的難度，較直接申請入讀大學容易，因為直接申請需要DSE五科成績至少25分或以上。

荷蘭讀書輕鬆 校名又好聽

現時就讀荷蘭一級大學的她形容，在荷蘭讀書是「Relax得嚟，大學個名又靚」，並指報讀基礎班前的雅思考試（IELTS），對一般DSE考生十分容易，只需要每科考獲6分。

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在荷蘭生活快兩年，她形容當地生活舒適，大學師資和同學均國際化，學校亦鼓勵學生與老師交流和提問，而不是香港般著重死記硬背答案和操練考試卷。即使至今她的荷蘭文並不流利，她卻認為亳不影響上課學習，因為當地大學有大量英文授課課程供國際學生選讀，平日生活使用普通英文已可應付。

實習機會多 工作「朝九晚四」

除了校園生活，Janice課餘時，亦透過政府發出的工作許可（Work permit）兼職幫補生活費。她指一般荷蘭打工仔只會「朝九晚四」上班，中間還有一小時午膳時間，生活節奏明顯較香港輕鬆，「唔會好似香港咁chur」。她又說，荷蘭留學生畢業後，在荷蘭的工作機會很多，因為荷蘭有很多實習機會。

除了學習和工作，Janice平日放假時，會去鄰近荷蘭的德國小鎮遊玩，又或者到荷蘭第三大城巿海牙享受海洋與海灘。而由於荷蘭位處歐洲中心，學生畢業後，可輕易到其他歐洲國家發展，Janice早前亦學習德文，探索將來在德國或奧地利發展的可能。所以即使在香港未能順利升讀大學的學生，荷蘭升學其實仍有大家的一片天。

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