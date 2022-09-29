【看見家書】林子祥尋回16歲給母親的信　舊藥水樽連繫爺孫兩代情

▲ 林子祥尋回16歲給母親的信，舊藥水樽連繫爺孫兩代情。

由顧紀筠主持的TVB特備節目《看見家書》，將於10月1日及10月8日晚播出，節目請來7位來自各階層的人物，分別是歌手林子祥（阿Lam）、十大傑青視障女高音蕭凱恩、香港婦協主席何超瓊、香港女子乒乓球隊主教練李靜、香港婦協創會主席林貝聿嘉、溢達集團董事長楊敏德及全國政協委員霍啟剛。

《看見家書》緣起於香港婦協收到25封來自各階層人仕的家書，憶述各自在回歸路上的經歷，對未來的願景。

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後晚（10月1日）播出第一集《看見家書》，打頭陣出場兩位嘉賓，是阿Lam及蕭凱恩。

阿Lam母親近日因病入院，當他為99歲母親執屋時，竟然發現自己16歲時，在香港寫給遠在美國生活母親的信。

信中，阿Lam提到跟弟弟在香港的生活很好，與及父親林達志的近況，又指好開心收到媽咪寄過來的書包，但字裡行間仍難掩對母親的思念，他叮囑母親工作不要太辛勞，更不要擔心他們兩兄弟。

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阿Lam出身醫學世家

事隔57年阿Lam再次執筆寫信給母親，笑言為她執屋時，見到一屋都是「垃圾」，話「執極都有」，阿Lam講到自小跟弟弟已經覺得媽咪好前衛、有型，不單止懂得跳舞，又跟師傅學瑜伽。

信中提到阿Lam小時候就被媽媽帶去看貓王的電影、聽他的音樂，未夠10歲的阿Lam就會扮貓王唱歌，因而種下對音樂的狂熱，奠定日後歌唱事業的基礎。

阿Lam分享到近日的一件事，因為一批印有「西醫林達志」的玻璃藥水樽，令林德信（Alex）跟爺爺連繫起來。

原來阿Lam父親、Alex祖父是一名西醫，在元朗執業，阿Lam寫到︰「媽咪，我話畀你聽，喺元朗廢屋度，有人搵到啲好特別嘅嘢，搵到爹哋嘅藥樽，唔知佢點知，所以Alex就聯絡到佢，攞到呢個樽。」

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蕭凱恩貢獻社會

阿Lam又特別提到，之前曾經在外國住了很長時間，但最終都都決定返回香港，是因為這處有許多美麗回憶，是屬於自己的家。過懷疑自己。在給爸爸的家書中，她提到問過父親「睇唔到嘢係咪代表冇用㗎？」，蕭爸爸堅決而肯定的表示︰「只要努力，亦都可以貢獻社會。」

另外，開朗活潑的蕭凱恩，原來都試過懷疑自己。在她寫給爸爸的家書中，提到曾經問過父親：「睇唔到嘢係咪代表冇用㗎？」，蕭爸爸堅決而肯定的表示︰「只要努力，亦都可以貢獻社會。」

她又記得報名天才表演節目時，蕭爸爸指：「中國人就梗係參加中國版啦。」失明是不幸，但蕭凱恩慶幸一路以來有父母同行，結果在音樂發展有所成就﹛今年蕭凱恩參與香港特區成立25周年主題曲《前》的演唱，她表示會好像歌詞般：「把握機遇，邁步向前」。