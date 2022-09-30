【明星減肥】梁諾妍分享產後快速修身秘訣　Inez盼明年再做媽媽：仔女沒所謂

▲ 梁諾妍希望明年再添丁。

洪永城太太梁諾妍 （Inez）去年12月誕下女兒Amber，懷孕期間Inez暴肥27磅，而Inez為修身下了不少苦功，半年後成功回復懷孕前的弗爆身型！

早前梁諾妍接受Topick訪問，親身試範新手媽媽產後的肌肉訓練動作，另外Inez分享當了9個月媽媽的感受，更透露計劃添多一名孩子。

Inez一共試範了8個動作，包括深蹲、弓步、仰卧起坐、彎曲腿擺動、俯卧撑和鍛鍊肱三頭肌等，此類動作可以修緊腰部和臀部線條，更可趕走byebye肉。

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▲ （陳詠琪攝）

七分飲食三分運動

說到修身竅門，Inez謂要靠「七分飲食，三分運動」，她早已養成運動習慣，完全沒有迫自己，她說：「首先你要愛上它，自然就會去運動，飲食也一樣，要養成良好的習慣，單靠飲食修身是不可，要透過運動去鍛鍊肌肉。」

由於太愛運動，Inez分娩後五星期已出外慢行，每天最多行半小時，要循序漸進，她說：「起初行平路，覺得可以的話就走斜路，之後才開始慢跑。」另外疫情留在家也可做運動：「每日做20分鐘肌肉訓練，再加5分鐘拉筋已足夠。」

▲ 兩個多月梁諾妍已經清減不少。（取自instagram）

修身要耐性

Inez謂修身過程中，腹部是難減的部位，Inez都花了點時間做運動讓腹肌「歸位」，她說：「起初做一些簡易腹部訓練時，我是完全做不到，你問我有否氣餒？我又沒有，因為我預計會發生，之後做一些基本腹部訓練也感吃力，但大約過了兩三星期，慢慢覺有回氣力，因為肌肉要慢慢build up。」

她勸一眾新手媽媽減肥要有耐性：「不少產後婦女做運動兩個月也覺得身型沒大轉變，這些應該是樽頸位，或許你會想放棄，但千萬別放棄，8星期後就會蛻變，做某些動作也不會感辛苦，亦慢慢塑出線條來。」

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飲黑豆水助「上奶」

至於飲食方面，Inez偏向清淡，要減糖兼澱粉質，「為了更易『上奶』，坐月期間我吃了不少澱粉質，結果胖了10多磅，最明顯是背脊和臀部肥了，人生未試過那麼大個『躉』，但當時很期待由很胖的我變回以前的身型，這轉變過程是很勵志。」

Inez更建議新手媽媽若要餵母乳，可以多飲黑豆水，有助「上奶」兼上水腫。

當了9個月的新手媽媽，Inez謂每天的湊女日常也很難忘，見著女兒樣子每天在變，感覺奇妙：「剛出世時大家說她好似爸爸，慢慢長大又有點媽媽的感覺，幸好雙眼夠大。很開心見著她成長，她是一個開心的BB，很愛笑。」

▲ （陳詠琪攝）

女兒掛住爸爸

另外，女兒每天也有新「技能」解鎖，Inez開心說：「近日她學懂手指指，當我們指著她時，她又舉起隻手指，大家好似ET一樣。」近日牙牙學語的Amber，正學習叫爸爸，問Inez可會呷醋心醱，她說：「又不會，最緊要是女兒開心，她是一個開心BB，我已經很感恩。」

早前洪永城返內地工作近3個月，Inez謂幸好有傭人和媽媽幫忙湊女，她說：「我很快已經復工，包括打理自己的健身室等，起初也有點不捨，若果我在外面拍攝10多小時，我會叫工人姐姐跟我Facetime，原來真的會掛念著。」

日前洪永城由內地返港，但女兒Amber起初認不到爸爸而爆喊，Inez謂老公很掛念女兒：「一有時間我就開視像，等她望下女兒，洪寶寶又很叻，一聽到爸爸把聲就會笑。」

▲ 去年12月「洪寶寶」誕生。（取自instagram）

與丈夫凹凸互補

Inez大爆洪永城是一個緊張爹哋，她說：「他是一個很有計劃的人，反而我就比較隨性，有著他去彌補我的缺點，其實是一件好事。例如女兒未出世前身邊人已經叫我們搵學校，跟著他就跟我討論，然而由他去計劃何時去實行。」

至於洪永城將來會否變成「怪獸家長」，Inez又不太擔心：「他對女兒會有一點要求，譬如將女兒放在play pens玩耍時，若果她突然喊要人陪，Tony就會說：『唔得，要她自己玩，教她獨立點。』，他不會是怪獸家長，但一定比我『怪獸』。」

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運動助舒壓

Inez坦承當媽後多了份責任感，她說：「以前不懂分配時間，覺得煮到埋來就食啦，現在會早點起身陪下女兒，之後要就出外工作，夜晚再去放狗，生活比較有規律。」

說到照顧孩子最重要有耐性，Inez謂幸好自己脾氣好，而運動亦可舒緩湊B壓力，她說：「跑步是一種meditation，可以令人平靜，譬如BB因為出牙仔而扭計，我會在旁陪伴她，未有因為她扭計而影響心情。」

Inez直言計畫生多個孩子，她說：「想追多個『免仔』，仔女也沒所謂，是上天的禮物，最緊要是健康和開心。」

記者：游艾維

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