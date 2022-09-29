  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 18:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買入凶宅】質疑地產代理未披露凶宅資料　買家入禀要求地產代理賠償逾363萬

社會 17:37 2022/09/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

北角富麗園。資料圖片

夫婦於2020年透過地產代理，以1,480萬購入北角富麗園單位連車位，其間曾詢問單位是否凶宅或有否不尋常事件，地產代理表示沒有，買家最終完成交易。惟於交易後，買家得知單位曾發生自殺案後，向地產代理監管會投訴，並要求地產代理賠償但不果，遂入禀高院指地產代未能提供準確資料，要求就單位買價與巿價差額等賠償逾363萬元。

原告鄧聰；答辯人Okay Property Agency Limited。

入禀狀指，原告與妻子於2020年3月計劃置業，經網站接觸答辯人，並由答辯人安排物業顧問胡文傑（譯音）介紹物業。

同年8月13日，胡透過whatsapp訊息介紹北角雲景道富麗園一單位，原告夫婦表示有興趣，原告問及單位有否發生自殺事件，胡表示沒有，原告夫婦分別問及曾否發生跳樓事件，胡表示沒有聽聞發生過自殺事件，並提及大坑慧景園於2001及2009年曾有兩宗，同時傳送附件。原告妻子指正是該宗女子跳樓事件，胡回應須向北角半山區代理查詢知否所涉座數，其後回覆並非涉及原告有興趣之單位。

翌日原告與妻子前往單位視察時，再問及單位有否不尋常事件，胡回覆沒有。原告與賣家同日簽訂臨時買賣合約，以1,480萬購入單位連車位，根據條款答辯人可獲14.8萬佣金，雙方其後完成交易。

入禀狀續指，原告於同年11月初，從另一地產代理得知涉案單位於2013年發生1宗自殺案，而賣家早於2012年已持有物業，故應知悉有關事件。原告遂向地產代理監管局投訴，胡最終被譴責及罰款，原告透過律師去信要求答辯人賠償不果。

入禀狀指，答辯人未能就單位提供準確資料，於原告查詢時亦未有作合理查詢，亦未有就原告之特定查詢而向賣家求證等，基於其違反責任，導致原告損失，要求答辯人就買價與巿價之差額等賠償逾363萬元。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

車位 地產 成交 富麗園 自殺 地產代理 地產代理監管局 凶宅 北角半山 大坑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
13:01 2022/09/28
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
18:10 2022/09/27
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦
13:21 2022/09/28
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦