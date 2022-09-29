【買入凶宅】質疑地產代理未披露凶宅資料　買家入禀要求地產代理賠償逾363萬

▲ 北角富麗園。資料圖片

夫婦於2020年透過地產代理，以1,480萬購入北角富麗園單位連車位，其間曾詢問單位是否凶宅或有否不尋常事件，地產代理表示沒有，買家最終完成交易。惟於交易後，買家得知單位曾發生自殺案後，向地產代理監管會投訴，並要求地產代理賠償但不果，遂入禀高院指地產代未能提供準確資料，要求就單位買價與巿價差額等賠償逾363萬元。

原告鄧聰；答辯人Okay Property Agency Limited。

入禀狀指，原告與妻子於2020年3月計劃置業，經網站接觸答辯人，並由答辯人安排物業顧問胡文傑（譯音）介紹物業。

同年8月13日，胡透過whatsapp訊息介紹北角雲景道富麗園一單位，原告夫婦表示有興趣，原告問及單位有否發生自殺事件，胡表示沒有，原告夫婦分別問及曾否發生跳樓事件，胡表示沒有聽聞發生過自殺事件，並提及大坑慧景園於2001及2009年曾有兩宗，同時傳送附件。原告妻子指正是該宗女子跳樓事件，胡回應須向北角半山區代理查詢知否所涉座數，其後回覆並非涉及原告有興趣之單位。

翌日原告與妻子前往單位視察時，再問及單位有否不尋常事件，胡回覆沒有。原告與賣家同日簽訂臨時買賣合約，以1,480萬購入單位連車位，根據條款答辯人可獲14.8萬佣金，雙方其後完成交易。

入禀狀續指，原告於同年11月初，從另一地產代理得知涉案單位於2013年發生1宗自殺案，而賣家早於2012年已持有物業，故應知悉有關事件。原告遂向地產代理監管局投訴，胡最終被譴責及罰款，原告透過律師去信要求答辯人賠償不果。

入禀狀指，答辯人未能就單位提供準確資料，於原告查詢時亦未有作合理查詢，亦未有就原告之特定查詢而向賣家求證等，基於其違反責任，導致原告損失，要求答辯人就買價與巿價之差額等賠償逾363萬元。

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記者：林育慧