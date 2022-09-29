【金融峰會】林健鋒：金融巨頭允出席展示香港已穩步復常　倡盡快「0+0」、拆牆鬆綁

▲ 行政會議成員、經民聯立法會商界（一）議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

11月國際金融領袖投資峰會，將有200位金融界領袖出席，約30名為環球金融機構主席或行政總裁。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，多名環球金融領袖巨頭決定出席今次峰會，反映對他們香港國際金融中心「金漆招牌」有信心。

林健鋒認為，國際金融領袖願意來港出席峰會，具有兩層意義，包括展示香港已經穩步復常，形容他們是以實際行動，支持香港經濟復常，加快國際正常聯繫。他直言：「商界好務實，哪個地方賺到錢、有前景，便去那裏，資金亦一樣，從來都只會流向投資環境最好的地方。」

他又相信，環球金融領袖巨頭能透過今次親身來港，真實地感受香港近幾年的新氣象、新發展。他舉例指，與會者有可能會參觀西九文化區，認為這是一個好機會，向外國展示香港作為中外文化交流中心的面貌。

林健鋒同時指出，目前有不少外商已計劃來港找尋商機，他期望政府在風險可控、並有數據支持的前題下，可以盡快實施「0+0」，為生意人士拆除存在多時的酒店隔離障礙，加快步伐與國際聯繫。

他認為，香港要達至經濟復常，政府還有兩方面可以着力。他指出，現時無論市民或商務客都正四出「撲機票」，正是「萬事俱備，只欠機票」，希望航空公司能盡最大努力增加航班，用最短時間恢復運力，對香港經濟復常能起關鍵作用，連帶惠及一連串產業鏈。

他又提到，香港素有「美食天堂」、「購物天堂」美譽，許多商務客和旅客來港少不了要品嘗蝦蛟燒賣、蛋撻奶茶等地道美食，建議政府應該審時度勢，只要確保穩控疫情、沒有增加醫療負擔，則應有條件拆牆鬆綁，為各行各業釋放更廣闊的營商空間，令本地經濟以最短時間「鯉魚翻身」，重現生機。

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責任編輯：胡偉明