  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 19:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融峰會】林健鋒：金融巨頭允出席展示香港已穩步復常　倡盡快「0+0」、拆牆鬆綁

政治 17:48 2022/09/29

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

行政會議成員、經民聯立法會商界（一）議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

11月國際金融領袖投資峰會，將有200位金融界領袖出席，約30名為環球金融機構主席或行政總裁。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，多名環球金融領袖巨頭決定出席今次峰會，反映對他們香港國際金融中心「金漆招牌」有信心。

林健鋒認為，國際金融領袖願意來港出席峰會，具有兩層意義，包括展示香港已經穩步復常，形容他們是以實際行動，支持香港經濟復常，加快國際正常聯繫。他直言：「商界好務實，哪個地方賺到錢、有前景，便去那裏，資金亦一樣，從來都只會流向投資環境最好的地方。」

他又相信，環球金融領袖巨頭能透過今次親身來港，真實地感受香港近幾年的新氣象、新發展。他舉例指，與會者有可能會參觀西九文化區，認為這是一個好機會，向外國展示香港作為中外文化交流中心的面貌。

林健鋒同時指出，目前有不少外商已計劃來港找尋商機，他期望政府在風險可控、並有數據支持的前題下，可以盡快實施「0+0」，為生意人士拆除存在多時的酒店隔離障礙，加快步伐與國際聯繫。

他認為，香港要達至經濟復常，政府還有兩方面可以着力。他指出，現時無論市民或商務客都正四出「撲機票」，正是「萬事俱備，只欠機票」，希望航空公司能盡最大努力增加航班，用最短時間恢復運力，對香港經濟復常能起關鍵作用，連帶惠及一連串產業鏈。

他又提到，香港素有「美食天堂」、「購物天堂」美譽，許多商務客和旅客來港少不了要品嘗蝦蛟燒賣、蛋撻奶茶等地道美食，建議政府應該審時度勢，只要確保穩控疫情、沒有增加醫療負擔，則應有條件拆牆鬆綁，為各行各業釋放更廣闊的營商空間，令本地經濟以最短時間「鯉魚翻身」，重現生機。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【放寬檢疫】楊潤雄：「0+3」後外地來港人數增加　正與旅發局商討加強宣傳吸引旅客訪港
17:10 2022/09/28
【放寬檢疫】楊潤雄：「0+3」後外地來港人數增加　正與旅發局商討加強宣傳吸引旅客訪港
【放寬檢疫】商界倡短期內達致「0+0」　林健鋒籲機場人手、酒店等配套妥善配合
17:36 2022/09/23
【放寬檢疫】商界倡短期內達致「0+0」　林健鋒籲機場人手、酒店等配套妥善配合
【恢復通關】林健鋒冀盡快對外公布「0+X」方案　倡機票「買一送一」吸引旅客來港
17:35 2022/09/22
【恢復通關】林健鋒冀盡快對外公布「0+X」方案　倡機票「買一送一」吸引旅客來港

你可能感興趣

【放寬檢疫】楊潤雄：「0+3」後外地來港人數增加　正與旅發局商討加強宣傳吸引旅客訪港
17:10 2022/09/28
【放寬檢疫】楊潤雄：「0+3」後外地來港人數增加　正與旅發局商討加強宣傳吸引旅客訪港
【放寬檢疫】商界倡短期內達致「0+0」　林健鋒籲機場人手、酒店等配套妥善配合
17:36 2022/09/23
【放寬檢疫】商界倡短期內達致「0+0」　林健鋒籲機場人手、酒店等配套妥善配合
【恢復通關】林健鋒冀盡快對外公布「0+X」方案　倡機票「買一送一」吸引旅客來港
17:35 2022/09/22
【恢復通關】林健鋒冀盡快對外公布「0+X」方案　倡機票「買一送一」吸引旅客來港
國際金融中心 行政會議 經民聯 林健鋒 西九文化區 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
13:01 2022/09/28
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
18:10 2022/09/27
【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦
13:21 2022/09/28
【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦