【著數優惠】港式絲襪奶茶融入手搖飲品　開張限定送過百杯飲品＋送汪汪茶

▲ 「Silk 絲茶」將「港式絲襪奶茶」融入手搖飲品。（圖片由品牌提供）

香港人熱愛台灣飲食文化，手搖飲品更一度牽起熱潮，說到茶飲文化，不得不提本地傳統工藝特色飲品「港式絲襪奶茶」，全新本地茶飲品牌「Silk絲茶」以「港式絲襪奶茶」為靈感，匯合香港的奶茶及台灣的茶飲配料，讓香港人可以在茶餐廳以外的地方品嘗香港絲襪奶茶。

「Silk絲茶」創作出一系列混合斯里蘭卡紅茶與本地薑黑白淡奶，配以台灣直送及多款自家製的茶飲配料，每日早上以人手沖調茶，為大家帶來港式茶飲。「Silk絲茶」致力推動本地茶飲文化，當中必試包括主打港式絲襪奶茶作茶底的「三重港茶皇」、「黑鑽絲茶皇」及多款水果特製而成的「星空果茶皇」。三款皇牌各有特色，均選用了多款上乘材料，包括茶葉、黑糖珍珠、芝士奶蓋及仙草等，大部份均由外地直送，保證帶來最地道的滋味。

「Silk絲茶」另一招牌的醇香芝霧奶蓋選用紐西蘭的忌廉芝士及忌廉製作，並加入喜馬拉雅山玫瑰鹽調味，質感輕盈卻不失濃稠口感。「鮮乳系列」選用明治4.3牛乳，口味包括黑糖、抹茶、冬瓜茶等。「絲茶系列」 選用台灣產地直送的配料，每款都是最地道的味道及口感。當中炭焙烏龍黑糖波波絲茶及炭焙烏龍絲茶更選用了經炭焙的烏龍茶葉。

除了港式奶茶茶底外，當然不少得「果茶系列」，每一杯都含有滿滿的果肉，配搭不同時令水果及台灣直送配料，散發果香之餘，更帶有豐富口感。此外，喜愛純茶的可選擇「醇茶系列」，每款茶飲均選用外地直送的上等茶葉。

▲ （圖片由品牌提供）

新開張限定優惠

為慶祝「Silk絲茶」全新開張，「Silk絲茶」將於10月1日及3日分別兩日每天派發100杯指定皇牌飲品試飲裝，與一眾市民慶賀，希望更多人能感受這份本土傳統文化及台灣茶飲文化精萃匯合。

派發詳情：

日期：2022年10月1日及3日

換領時間：10月1日2pm–3pm／10月3日1pm – 2pm

換領方法：於指定時間內到店鋪關注Silk的Instagram帳號即可換領，每日100杯，數量有限，派完即止。

芝士奶蓋迷注意，只要在Silk購買含芝士奶蓋的飲品，即可於30分鐘內免費無限添加，另外現凡惠顧即可獲贈連狗仔都可以品嚐到的奶泡汪汪茶一杯，與你的毛孩大人享受愉快時光。

地址：中環威靈頓街98號翡翠中心地下D舖

營業時間：11am–10:30pm (星期一至星期日)

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文