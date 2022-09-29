【欺詐被控】電訊公司前經理涉向母公司供貨　與母同被控欺詐等罪押後12月初再訊

▲ 被告張倬敏。

電訊公司前經理涉隱瞞其母身為供應商的獨資董事的利益，以獲電訊公司向供應商支付貨款及服務費逾1,600萬元。前經理與其母分別被廉署控告欺詐罪及洗黑錢罪，今（29日）被解往東區裁判法院首次提堂。案件押後至12月8日再訊，控方擬將案交付高等法院審理，被告分別准以10萬及5萬元保釋。

被告張倬敏（44歲，項目經理），案發時為電訊盈科有限公司(電訊盈科)附屬公司PCCW Services Limited經理。張被控1項欺詐罪，指他於2016年1月1日至2017年7月7日期間，在香港藉作欺騙，即向 PCCW Services Limited （PSL）隱瞞或沒有向PSL披露他及或其家人於高雲長安有限公司（高雲長安）的利益，意圖詐騙而誘使 PSL將高雲長安納入及保留在認可提供貨物與服務的供應商名冊，以及向高雲長安開出購貨訂單，而導致高雲長安獲得利益，或使PSL及或其附屬公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

被告李寶美（65歲，家庭主婦）為張倬敏母親及高雲長安有限公司(高雲長安)獨資董事及股東。李被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指她於2014年8月12日至2017年9月18 日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以高雲長安有限公司名義於東亞銀行有限公司持有的戶口內，約870萬港元及約99萬美元（折約777萬港元）的款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

被告暫毋須答辯，控方申請押後案件，擬交付高等法院處理，不反對被告保釋。主任裁判官羅德泉將案件押後至12月8日再訊，並批准張及李分別以10萬元及5萬元保釋，其間不得離港或接觸控方證人，另須每周往警署報到1次。

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記者：陳曉欣