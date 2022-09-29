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【0+3檢疫】新令帶動永安旅遊收客量增8倍　長短線以土耳其、日本最受歡迎

社會 17:58 2022/09/29

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（陳國峰攝）

港府於9月23日宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」，永安旅遊今日（29日）表示，新措施宣布後在過去6天（9月23日至28日），帶動永安旅遊線上、門市及熱線中心的旅行團和自由行查詢及報名顯著上升。永安旅遊網及手機APP的網上系統顯示，整體瀏覽量對比未公布前一周升幅逾1倍。較對上一周同期，過去6天（9月23日至28日）旅行團整體收客量大增8倍，自由行機票訂單整體急增逾3.1倍，自由行酒店及套票訂單急增逾8倍，而入境航班的訂單量則有1.7倍增長。

報名趨勢方面，旅行團暫時以日本最受歡迎，佔整體報名超過8成。適逢9月下旬至12月上旬為日本賞楓季，自宣布「0+3」後，日本團部份10月出發日子已迅速爆滿，而10月熱門亞洲出遊地區為日本東京、北海道、立山黑部及大阪，其次為韓國首爾，亦有部份旅客選擇以小包團形式出遊泰國曼谷及其他城市，2人或以上成行。長線團方面則以「土耳其9天精彩之旅」為熱門首選，9月下旬至10月已有多個日子成團，而意大利、德國、加拿大、不丹及地中海地區亦在陸續收客中。自由行機票、酒店及套票的訂單則以日本、泰國和韓國最受歡迎。

永安續指，由於香港仍未撤除對郵輪航運的熔斷機制，故現階段未有郵輪停泊香港，但仍無阻郵輪愛好者對海外航線的追捧，熱門航線包括由新加坡出發的馬來西亞及泰國7天郵輪之旅、由澳洲悉尼出發的13天新西蘭航線，而地中海航線亦不乏支持者。

放寬至「0+3」措施及10月1日消費券的帶動下，永安旅遊預計未來2個月及聖誕新年旺季市民對外遊的需求仍會持續增加。旅行社將會因應未來航空公司的航班供應量及路線，新增不同旅行團線路，例如近期的沖繩及名古屋，12月將會新增北海道，並會推出不同主題的旅遊產品，迎合市民對外遊的需求。稍後亦會公布新一期消費券的旅遊優惠詳情。

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責任編輯：陳麗娜

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