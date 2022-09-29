【消費券】永安旅遊推多個消費優惠碼 全線酒店滿$1000即減$50
新一輪消費券即將於10月1日派發，永安旅遊由即日起至10月31日，會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類優惠，除了全線產品推廣碼優惠，更有機票、海外或香港酒店、機票加酒店自由行套票、旅行團、郵輪、本地遊、生活百貨、當地玩樂、機場接送服務等優惠。此外，更推出手機APP消費任務獎賞，可獲額外積分。
優惠獎賞詳情一覽：
全線產品優惠，惟全網產品通用折扣不適用香港迪士尼樂園優惠門票/餐券、
- 憑推廣碼ME928，訂單滿$300（未連稅）減$25
- 憑推廣碼ME031，訂單滿$800（未連稅）減$70
- 憑推廣碼ME134，訂單滿$2000（未連稅）減$180
|類別
|優惠內容
|全線海外/香港酒店
|憑推廣碼DH307，訂單每滿$1000（未連稅）即減$50，訂單滿$2000（未連稅）即減$100
|全線機票+酒店
自由行套票
|憑推廣碼DP093，訂單滿$6000（未連稅）即減$100
|全線香港出發/
香港目的地之機票
|憑推廣碼DT421，訂單滿$3000（未連稅）即減$200
|全線長線旅行團/
郵輪團
|憑推廣碼DL103，每位減$300
|本地遊產品
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憑推廣碼DK120預訂以下指定一天遊產品，每位減$30：
|全線維港遊產品
|憑推廣碼DN618，每單減$25
|生活百貨產品
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以下指定產品憑推廣碼DN515，每訂單減$25：
|全線美食產品
|憑推廣碼DN412，訂單滿$600減$50
|以支付寶付款優惠
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註：於10月1日至10月31日推廣期間，
|手機App消費任務獎賞
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會員由即日起11月30日，透過永安旅遊手機APP預訂酒店，
會員由即日起至11月30日，透過永安旅遊手機APP預訂「
註：永安旅遊會員須於手機APP登入並於訂購前先領取任務。合資
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責任編輯：陳麗娜