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【消費券】永安旅遊推多個消費優惠碼　全線酒店滿$1000即減$50

社會 18:19 2022/09/29

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

永安旅遊推多個消費優惠碼，全線酒店滿$1000即減$50。（資料圖片）

新一輪消費券即將於10月1日派發，永安旅遊由即日起至10月31日，會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類優惠，除了全線產品推廣碼優惠，更有機票、海外或香港酒店、機票加酒店自由行套票、旅行團、郵輪、本地遊、生活百貨、當地玩樂、機場接送服務等優惠。此外，更推出手機APP消費任務獎賞，可獲額外積分。

優惠獎賞詳情一覽：

全線產品優惠，惟全網產品通用折扣不適用香港迪士尼樂園優惠門票/餐券、香港海洋公園門票、香港海洋公園水上樂園門票及永安旅遊現金禮券

  • 憑推廣碼ME928，訂單滿$300（未連稅）減$25
  • 憑推廣碼ME031，訂單滿$800（未連稅）減$70
  • 憑推廣碼ME134，訂單滿$2000（未連稅）減$180

 

類別 優惠內容
全線海外/香港酒店 憑推廣碼DH307，訂單每滿$1000（未連稅）即減$50，訂單滿$2000（未連稅）即減$100
全線機票+酒店
自由行套票		 憑推廣碼DP093，訂單滿$6000（未連稅）即減$100
全線香港出發/
香港目的地之機票		 憑推廣碼DT421，訂單滿$3000（未連稅）即減$200
全線長線旅行團/
郵輪團		 憑推廣碼DL103，每位減$300
本地遊產品

憑推廣碼DK120預訂以下指定一天遊產品，每位減$30：

  • 韓國數碼藝術館+北角海逸酒店【1.5小時半自助/全自助午餐】+黃昏船河、石澳、活化中環街市、乘永安號維港遊 一天遊   10月7日開幕日優惠$379起
  • 【輕鐵遊】參觀輕鐵車廠~乘坐永安專列+日韓燒烤火鍋放題、富琴農莊一天遊 $439起
  • 五星級酒店星馬泰點心放題、東龍島（乘永安專船）一天遊 $449起
  • 【市場罕有三島遊】荔枝窩、印洲塘海岸公園、鬼手岩、鴨洲、吉澳午餐一天遊 $469起
  • 【漫遊古蹟】北角海逸酒店自助午餐+山頂步道+虎豹樂圃一天遊  $508起
  • 【漫遊古蹟】虎豹樂圃、北角海逸酒店自助午餐、黃昏船河、山頂一天遊  $558起
  • 【潮遊打卡】趣味時光留影館、北角海逸酒店【1.5小時半自助午餐/自助午餐】、PMQ元創方、赤柱、太平山頂一天遊   $378起
  • 【潮遊打卡】山頂趣味時光留影館、北角海逸酒店【1.5小時半自助午餐/自助午餐】、PMQ元創方、赤柱、黃昏船河一天遊   $428起
全線維港遊產品 憑推廣碼DN618，每單減$25
生活百貨產品

以下指定產品憑推廣碼DN515，每訂單減$25：

  • 日本名古屋機場名物 えびせんべいの里 雜錦綜合口味蝦餅 （315g）（蝦味煎餅之鄉）優惠價$95
  • 日本沖繩 大宜味村產100%青切香檬汁（500ml） 優惠價$148
  • 日本Skater 咖啡杯（350ml）（冷熱保溫杯）$188
  • 日本Thanko 皇牌產品 頸部冷卻器(Neck cooler Slim) 優惠價$249
  • 日本88g 超輕雨傘 優惠價$169
  • 台灣微熱山丘 鳳梨酥（10個裝） 優惠價$148
  • 檸檬大叔 台灣九如檸檬磚 UNCLE LEMON X AUNTIE LING優惠價$98
  •  養生花茶系列（約40g，10個茶包） 優惠價$35
全線美食產品 憑推廣碼DN412，訂單滿$600減$50
以支付寶付款優惠
  • 預訂全線日本旅行團，每位減$500；
  • 預訂全線亞洲旅行團，每位減$300；
  • 預訂全線長線旅行團/長線郵輪團，每位減$800；
  • 預訂亞洲郵輪團，每位減$500；
  • 預訂全線海外/香港酒店，每單滿$2000（未連稅）減$150
  • 預訂全線機+酒自由行套票，每單滿$6000（未連稅）減$200；
  • 預訂全線機票，每單滿$2000（未連稅）減$250

 

註：於10月1日至10月31日推廣期間，會員需要到支付寶平台領取相關優惠券/推廣碼，再於付款前輸入指定推廣碼並須使用有效之支付寶付款，方可享以上優惠
手機App消費任務獎賞

會員由即日起11月30日，透過永安旅遊手機APP預訂酒店，下單2次，每單實付金額滿$900，即賞$100優惠券；

會員由即日起至11月30日，透過永安旅遊手機APP預訂「港玩港食」產品，下單2次，每單實付金額滿$300，即賞$50優惠券。

註：永安旅遊會員須於手機APP登入並於訂購前先領取任務。合資格訂單以領取任務後才開始計算。

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責任編輯：陳麗娜

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