【靚太安樂窩】辦公室放置假花為職場大忌　花藝師推介6大輕鬆打理秋季花材

▲ 真花有助舒緩緊張心情，大家在家居或辦公室都可以嘗試擺放自己喜歡的花材。

不少打工仔都會在辦公桌上擺放小盆栽以緩解工作壓力。但若然錯誤放置假花的話，反而會不利個人運勢及身體健康。今集<<靚太安樂窩>>請來花藝師Alice教大家簡易辦公室花藝，讓鮮花舒緩緊繃的雙眼及療癒工作中的疲憊之餘，更令辦公室煥然一新。

▲ 花藝師 Alice教大家簡易插花技巧。（湛斯雅攝）

用具介紹

▲ 插花基本用具。（湛斯雅攝）

Alice指大家飲用過的水樽在清洗乾淨後，即可用來做盛起花材的工具。由於辦公室花藝講求方便快捷，所以無需要用上花泥，一切以簡單為主即可。在用具方面，需要先預備剪刀、除刺器及營養粉。

剪刀: 除用花藝剪刀之外，大家亦可用普通文具剪刀代替，但對於花莖較粗的花就會比較難剪。

除刺器: 有些帶刺的花種如玫瑰花，在插花前需除刺及去掉多餘的枝葉。只需手握除刺器，向下磨擦即可安全地除刺。

營養粉: 含有營養和益菌，可有助延長花期，令花朵保持新鮮及長久。只需在清水中加入營養粉，就可以免卻每天換水的步驟，一般花店有售。

花材選擇

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踏入秋季，Alice表示選用暖色系或大地色系花材較適合，更能營造秋意。因此，她為大家推介以下正值花期又容易在秋季購買，並適合放置辦公室的花材，讓大家輕鬆打理。

康乃馨

▲ Alice自製的藍色康乃馨。（湛斯雅攝）

呈彎曲形狀，有白色、粉色、黃色、橙色及紫色等多種顏色。花瓣極具層次感，而且花型漂亮極具觀賞價值。擺放時間可長達7-14日，適合用於辦公室花藝，可作主花之用。

洋牡丹

屬季節性限定花材，擺放時間可長達5-7日。一般而言，9月至3月份的產量較多，而10月正是其花季，會開得更燦爛。而顏色方面，除橙色之外，亦有黃色、紅色、白色及粉紅色的選擇。

大麗花

菊科植物，花期從5月至11月中旬，秋天過後開花最盛。花瓣排列整齊，常給人雍容華貴感覺。

小菊花

菊花類別，由於較細小，所以可當作配葉或碎花之用，亦可填充花朵之間的空隙。

小玫瑰

▲ 小玫瑰 。（湛斯雅攝）

庭園玫瑰類，體積小，容易栽種，玫瑰花的香味能安撫神經，釋放壓力。

石楠花

可用作為乾花的花材。由於有較多的細葉及花蕊，可用作填充花朵間的空隙之用。

▲ 完成品。（湛斯雅攝）

花材處理注意事項及步驟

在插花之前，大家需先了解樽身的大小。因為花朵的長短需按樽身長度而作出調整。而插花效果講求空間感、高低比例及立體感，切忌全部花同一高度。

插花前，注意花枝入水的位置，需盡量避免有枝葉。大家可用剪刀去除葉子，避免滋生細菌。而有花刺的地方可用除刺器刨走它，或用剪刀背面去除花刺即可。

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在處理分枝較多的花材時，可用剪刀在分叉位置剪開並分拆做分枝，用在不同花卉上。

當完成上述準備工序後，可先找一些有枝葉的花材去定外型。花枝長度大概為花瓶1倍的高度，即代表插花最高位置。量度後，可將多餘的花莖剪走。 放入枝葉後，可隨心擺放並營造出立體感感覺，無需講求對稱。 在插花前，可將不太美觀的花瓣輕輕除去，並將主花放在花瓶的中間位置。 其他花材或幼枝的高度，可按枝葉和主花的擺位及長短進行調整。 最後，可加一些乾花的素材如芒草，增加秋天感覺。

小貼士

花的高度及闊度可因應工作檯空間而調整。 插花的高度比例方面，花枝和花瓶比例為1:1或1:1.5，而闊度可少於1倍。 除芒草之外，可加入兔尾草及蘆葦草等乾花素材點綴，令作品更有個性。

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責任編緝：張懿慧