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李慧琼獲母校科大頒授榮譽大學院士　原來當年讀書時曾經有遺憾？

政治 18:51 2022/09/29

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香港科技大學今日向5人頒授榮譽大學院士，當中包括該校校友、民建聯主席李慧琼。（李慧琼Facebook）

香港科技大學今日向5人頒授榮譽大學院士，當中包括該校校友、民建聯主席李慧琼。多名黨友就決定深入清水灣，齊齊見證歷史時刻和分享喜悅，立法會前議員蔣麗芸亦有露面。

另外，商務及經濟發展局副司長陳百里，以及多名立法會議員，例如同為校友的陳恒鑌，以及陳克勤、周浩鼎、鄭泳舜、劉國勳、梁熙和李世榮等，今日亦齊齊捧場。

她今日在社交網站發帖透露，原來兒時曾經與父親在清水灣游泳，見證科大的興建與落成，便與科大結下了不解之緣。

李慧琼1996年在科大會計系畢業，是該校科大首名晉身立法會的舊生，並在2010年至2016年期間，擔任科大校董會成員。

她過去曾接受《科大聯訊》訪問，透露讀書時曾經「上莊」，做過管理學會的幹事，亦曾經加入辯論隊。她形容，大學生活豐富而快樂，亦鍛鍊其批判思考、邏輯思維等。

民建聯主席李慧琼今日獲科大頒授榮譽大學院士，多名黨友齊齊深入清水灣分享喜悅。（梁熙Facebook）

她當時更為科大生被指較政治冷感平反，又為師弟妹介紹3大從政途徑，首選建議是加入政府成為公務員，另外亦可加入政黨參加直選，或者加入非政府組織（NGO）。

之不過，她就與黨友分享，原來她當年亦有遺憾之處，事關她曾時並無機會住宿舍，因此她加入立法會後，就致力為母校爭取更多宿舍。

至於梁熙就在社交平台大爆，他曾經努力搜尋李慧琼的學生照，但不成功。不過，他就自言較李慧琼幸運，曾經享受過多年宿舍生活；但就認為對方比自己有幸，畢業後能為母校服務，為學弟學妹爭取更好的校園生活，更能獲母校頒授榮譽院士。

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撰文 : 傅流螢

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