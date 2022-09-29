【猥褻女童】北角38歲男猥褻3歲及4歲幼女　涉嫌遊蕩被捕

▲ 北角38歲變態男猥褻3歲及4歲幼女，涉嫌遊蕩被捕。（資料圖片）

北角有女童疑遭男子猥褻。警方9月27日分別接獲一名3歲女童及一名4歲女童的家人報案，指一名男子在9月20日及9月26日於北角英皇道分別對該2名女童作出懷疑猥褻行為。

東區警區人員非常重視案件。案件交由東區警區刑事調查隊第二隊人員接手調查。人員經過深入調查及情報分析後，迅速鎖定一名涉案男子，並在昨日（28日）下午約2時於北角區内拘捕一名38歲姓李本地男子，涉嫌遊蕩。行動中，人員檢獲懷疑為該名被捕男子犯案時身穿的衣物。

警方重申，對於任何遊蕩、破壞公眾體統或風化案件，必定嚴正執法，並將罪犯繩之於法。遊盪罪一經定罪最高可判監禁2年，市民切勿以身試法。

警方又呼籲，保護兒童需要警方、家庭、學校及市民齊心協力。警方非常關注針對兒童的罪行，留意到因應新型冠狀病毒疫情下，學校縮短上課時間，令到同學們有較多機會在商場或公園等地點逗留，從而增加可能受到傷害的機會。家長們應採取適當安排照顧兒童，確保兒童自身安全。若不幸遇到同類事件，務必盡快報警求助。

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記者：黃穎津