《正義迴廊》麥沛東首當電影男一即封帝　林海峰蘇玉華法庭舌戰檢控官周文健

▲ 《正義迴廊》

早前宣有入圍倫敦東亞電影節（競賽單元）、奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽(華語) －最佳男演員」的港產片《正義迴廊》，發布正式海報及先導預告。

《正義迴廊》由翁子光監製、何爵天首執導筒，劇本取材自2013年發生的轟動全港「大角咀雙屍奇案」。多位舞台劇出身演員包括朱栢謙、楊詩敏（蝦頭）等參演，其中楊偉倫、麥沛東首次挑戰冷血殺人犯角色。

林海峰、蘇玉華雌雄大狀法庭舌戰對峙檢控官周文健，並由葉蘊儀、鍾雪瑩、黃宇詩、陳桂芬、區焯文、邱萬城、張凱娸、林善、黃華和組成的九位陪審員互相角力，陷入法律與公義的思辯。

影片未正式上映已先聲奪人，不但入圍倫敦東亞電影節（競賽單元），首次演電影的麥沛東憑著精湛演技奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽（華語） －最佳男演員 」。

評審之一的陳可辛導演點評:「這個角色一直帶動觀眾的情緒，從同情他，為他著緊、忐忑，後來慢慢看著他感到心寒，後來甚至開始覺得毛骨悚然，我開始質疑自己對角色設定、人物、人性，甚至表演的判斷。」

陳可辛續稱讚指：「一個演員能將觀眾的情緒，和對角色的認知，前後顛倒，弄到大家心情七上八下，極度糾結。《正義迴廊》裏的麥沛東演出既動人，也成功在正邪之間如履薄冰，表達出角色的無力感。」

麥沛東坦然：「這是我第一個電影獎項，對我個人的意義非常之大」，又指這個獎項為他日後演藝之路注入強心針，並呼籲觀眾到電影正式上映後入戲院支持《正義迴廊》。電影公司今個月起於高先電影院率先舉辦多場優先場及映後談，反應熱烈，全部迅速爆滿。

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