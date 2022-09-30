【TOPick診症室】常飲酒不為意有脂肪肝　30多歲港男吐血入院證患四期肝癌

▲ 常飲酒不為意有脂肪肝，30多歲港男患四期肝癌。

肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。

肝癌風險因素

邱宗祥指肝癌成因眾多，在本港，最普遍是由乙型肝炎感染直接引致；另一因素是飲酒過量引致肝硬化，亦有機會演變成肝癌；此外，有脂肪肝、肥胖、三高、糖尿病的人士，患上肝癌風險亦較普通人高。

近年肝癌有年輕化趨勢，他說見過最年輕的患者只有18、19歲。又分享案例指，曾有一名30多歲的患者，平時經常飲酒，吃東西會胃脹，不為意自己有脂肪肝問題，結果有次飲酒後吐血，入院檢查後證實腸胃道出血，抽血時顯示癌指數很高。

他一入院，整個肝有超過10個癌症，亦擴散到淋巴、腹膜，應該是第四期癌症。

所幸患者當時接受標靶和免疫治療，18個月後再掃描時未見有任何癌症，至今已治療了4年，仍處於康復狀態。

早期症狀不明顯

邱宗祥表示，肝癌早期症狀不明顯，通常要掃描檢查、驗癌症指數才會發現；發展到中期時，可能會有腸胃不適、肚痛等症狀；當出現疲倦、消瘦、腹水、黃疸等，病情通常已屬於晚期。

若本身是乙型肝炎帶菌者，有服藥和定期檢查，多數能在早期肝癌時發現，但很多人未必注意自己身體，一發現症狀時，已經是晚期。

治療方法

他說，以往肝癌被視為「最恐怖的癌症」，因存活期大約只有3至6個月，但隨著醫療技術進步，患者有更多的治療選擇。

他續指，肝癌的治療方案要視乎腫瘤的類型、期數，以及患者的體質，如果是早期肝癌，一般會採取手術、消融術；當病情發現至中期，可接受俗稱「大脾針」的經動脈化療栓塞法（TACE），或標靶和免疫治療；至於晚期患者，可以給予免疫組合治療。

邱宗祥強調，預防勝於治療，每個人患上肝癌的風險不同，因此要保持良好的生活習慣，少煙少酒、飲食清淡、多做運動，亦應定期接受身體檢查，了解自己是否乙型肝炎或丙型肝炎帶菌者，如發現有高危因素，應盡早找醫生跟進，監察肝功能及癌症指數。

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記者：沈佩珊