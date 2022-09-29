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《魅笑》回歸驚嚇片最本質　演員詭異笑容玩快閃引起網上話題

娛樂 19:37 2022/09/29

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笑一笑，世界是否更美妙？在荷里活驚慄片《魅笑》（Smile）內便一定不是。早前獲選為美國「奇幻電影節」（Fantasy Fest）開幕電影的《魅笑》講精神科醫生露絲（蘇絲貝根飾）目睹病人面帶詭異笑容在她面前自殺，自此彷彿受到詛咒，接連碰上難以解釋的可怕遭遇。

當露絲的生命逐漸被這股強大的恐懼力量侵蝕，她意識到必須面對充滿創傷的過去，才能找出活命方法，逃離令她惶恐窒息的現實。

《魅笑》

回歸驚嚇片本質

《魅笑》回歸驚嚇本質沒刻意減用電腦特效，反而藉實體特效化妝及道具，挑動觀眾不安神經。電影團隊邀請奧斯卡視覺特效得主Tom Woodruff Jr.助陣，他曾參與《小丑回魂》（It）、《異形》（Aliens）、《未來戰士》（The Terminator）等經典。

採用實體特效的手法也能令演員更易入戲，展現極真實的驚慄氛圍。

此外，眾所周知音樂對於驚慄電影可謂舉足輕重，透過無形的旋律牽動觀眾的繃緊神經。《魅笑》由艾美獎最佳配樂師操刀，炮製暗藏緊張危機感的電影配樂。

導演柏加費恩期望以別出心裁的配樂，令音樂在電影當中獨樹一幟，配合畫面上的震懾場面，塑造全方位視聽恐懼。

《魅笑》玩快閃成功造成話題。

快閃引話題

而《魅笑》劇情圍繞一抹詭異笑容背後的恐怖詛咒，因此如何表現這個「魅笑」便是整部戲的關鍵所在。

導演柏加費恩花了不少時間一眾演員共同琢磨，如何能夠笑得令人不安，最終發現眼神最重要。導演形容現在觀眾看到的心寒詭異笑容，演員銳利的目光猶如捕獵者凝視獵物一樣，激發觀眾動物本能的危機感，演員對鏡練習時甚至連自己望到驚。

不過最有趣是《魅笑》的一眾演員日前趁美職聯於各地進行的棒球賽事時玩快閃，演員各自進入比場，在看台上對住直播鏡頭擺出詭異笑容，結果成功吸引觀眾目光，更在美國社交媒體上瘋傳，成功製造話題。

撰文 : TOPick柴犬出動

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