【續約爭議】科技園再額外提供6個月寬限期予喵坊　在過渡期繼續溝通

▲ 科技園再額外提供6個月寬限期予喵坊，在過渡期繼續溝通。（資料圖片）

全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲科技園公司續約，租約今年底到期，雙方早前各自開記者會回應爭議。科技園公司今日（29日）宣布，再額外提供上限為6個月的寬限期。

科技園公司指，經過進一步檢視及全面評估，科技園公司將在喵坊已獲延長一年之租約期屆滿後，即2022年12月31日，再額外提供上限為６個月的寬限期至2023年6月30日。

最終方案的寬限期為6個月，旨在平衡各方因素，包括創新園的長遠發展計劃及創科生態圈內所有持分者之利益。科技園公司將在此過渡期間繼續與喵坊進行溝通。

科技園公司重申，與喵坊於2018年訂立為期三年的租約，租約期為2019年1月1日至2021年12月30日。除了讓喵坊即時使用當時已有的廠房設施，科技園公司亦在疫情期間向其提供超過100萬港元的租金補貼。

在2020年年中，科技園公司已主動聯絡喵坊，提醒其三年租約將會在2021年年底屆滿。由於當時得知喵坊並未覓得合適的用地遷廠，而遂於2021年因應其需要續約一年，希望能提供更充裕的時間讓SSID尋找新用地。

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責任編輯：李榮忠