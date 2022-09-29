【無煙奇遇記】學校互動教育巡迴劇場首演　互動環節帶學生認識煙草3大殺手

▲ 「無煙奇遇記」今日（29日）於北角衞理小學舉行首演禮。（委員會提供）

為教育兒童辨識煙草禍害，推動學生堅拒吸煙，香港吸煙與健康委員會本學年推出全新劇目「無煙奇遇記」，今日（29日）於北角衞理小學舉行首演禮。全港學校可由即日起申請。

本學年的劇場由教育局協辦，並與大細路劇團合作。「無煙奇遇記」 劇場配以音樂、舞台效果及生動有趣的演繹手法，學生可跟隨無煙代言人「咪點我」，穿梭至主角爸爸的身體內，尋找病因。學生可在互動環節中參與其中，並認識煙草「三大殺手」：焦油、尼古丁及一氧化碳對身體的禍害，以及如何協助吸煙的家人對抗煙癮。

學校互動教育巡迴劇場「無煙奇遇記」現正接受報名，全港各區小學即日起至2023年6月期間可申請。劇場表演時間約 40 分鐘，演出形式可選擇到學校演出或以網上直播演出。 詳情可瀏覽活動網頁。

▲ 學生可在互動環節中參與其中，並認識煙草「三大殺手」。（委員會提供）

▲ 「無煙奇遇記」今日（29日）於北角衞理小學舉行首演禮。（委員會提供）

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責任編輯：黃悅晴