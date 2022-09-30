【疫苗通行證】資科辦預告安心出行3大新功能　康復者一鍵紅碼轉藍碼

▲ 資科辦預告安心出行3大新功能。（陳永康攝）

安心出行已成市民「日用品」，政府資訊科技總監辦公室預告未來2個月內，再為程式加裝3大功能，包括「同行者針卡」顯示紅黃碼、康復者一鍵申報轉碼及康復紀錄二維碼到期提示，以方便市民使用。

助理政府資訊科技總監張宜偉表示，安心出行開發團隊屬技術支援部門，會持續改善應用程式，希望幫助市民緊貼防疫政策變動，亦會確保程式開發不會拖慢防疫政策推行。

政府多次調整防疫政策，用以配合防疫政策的「安心出行」應月程式，亦幾經「進化」，由最初只有針卡收藏功能，到現時已成為「疫苗通行證」載體，顯示紅、黃、藍碼，辨別市民能否進入食肆等高風險場所。助理政府資訊科技總監張宜偉昨接受訪問時預告，「安心出行」將有更多更新，未來2個月將有3大新功能方便市民，協助防疫，「希望令新的防疫政策變得直觀，市民不用跟（防疫政策）得辛苦。」

安心出行早前更新，新加入「同行者針卡」功能，方便家長儲存5至11歲子女的針卡，照顧者亦可儲存長者針卡。然而，現時的同行者針卡未有「紅黃碼」功能，張宜偉解釋，為配合政府今日起改變的防疫政策，決定先行推出基礎版的同行者針卡功能。至於對同行針卡加入紅黃碼，則仍在研發中，估計10月內可提供更新，如同行人士有確診或正接受醫學隔離，同行者針卡會變為紅碼或黃碼，避免誤墮法網。

另外兩項新功能，包括康復者一鍵申報功能。現時已接種2劑疫苗的確診人士，如在第6、7日連續2日快測陰性，可於疫苗接種網頁申報，將紅碼變為藍碼。張宜偉認為，現時申報事項及平台繁多，市民在申報時容易按錯選項，亦非所有市民對防疫措施「跟到貼」，未必知道能提早完成隔離。

為便利市民，他預告會在安心出行加入「一鍵申報」功能，確診者的安心出行會在「轉紅碼」後第7日起，出現申報按鈕，如市民連續2天快測陰性，則可在確認非虛報後進行申報，過程中無需上網提交額外資料，便能快速將紅碼轉為藍碼。

最後一項新功能是提示功能，未完成接種疫苗的康復者，如其康復紀錄二維碼若即將到期，安心出行會提早提示市民，避免二維碼突然過期，影響市民上班和進出指定處所。

張宜偉指，資科辦會持續為安心出行開發新功能，以配合防疫政策，形容工作具有挑戰，不同政府部門會有各自政策目標，資科辦都會以科技配合。

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記者：陳梓蔚