【強制檢測】66處納強檢　涉荃灣縉庭山、大角咀維港灣、深水埗匯璽等上榜

▲ 66處納強檢，涉荃灣縉庭山、大角咀維港灣、深水埗匯璽等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月23日至9月29日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月30日或10月1日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

牛池灣彩輝邨彩華樓

將軍澳廣明苑廣新閣

上水清河邨清潤樓

薄扶林寶翠園5座

將軍澳景林邨景榆樓

粉嶺華明邨耀明樓

牛頭角彩德邨彩俊樓

馬鞍山銀湖‧天峰6座

九龍城德朗邨德瑜樓

將軍澳富康花園4座

長沙灣幸俊苑俊賢閣

鴨脷洲深灣軒1座

青衣長亨邨亨麗樓

何文田何文田邨恬文樓

天水圍天盛苑盛珍閣

慈雲山慈樂邨樂誠樓

大埔太湖花園8座

屯門山景邨景貴樓低座

沙田沙角邨美雁樓

柴灣小西灣邨瑞隆樓

葵涌石籬二邨石祥樓

荃灣荃灣中心南昌樓

大埔富善邨善群樓

沙田愉翠苑愉廉閣

長沙灣海麗邨海和樓

觀塘鯉安苑鯉景閣

長沙灣元州邨元智樓

葵涌葵馥苑安葵閣

大埔大埔中心14座

茶果嶺麗港城10座

石硤尾白田邨心田樓

葵涌華荔邨賞荔樓

黃大仙竹園南邨秀園樓

元朗新時代中城M5座

天水圍天頌苑頌月閣

荃灣縉庭山3座

香港仔香港仔中心港榮閣

元朗采葉庭2座

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

九龍灣麗晶花園21座

大埔富善花園2座

將軍澳富康花園3座

掃管笏上源3B座

馬鞍山富安花園9座

灣仔駱克道72至86號熙華大廈B座

油塘高翔苑高安閣

馬鞍山耀安邨耀榮樓

屯門大興邨興偉樓

將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)

沙田禾輋邨泰和樓

青衣盈翠半島12座

黃大仙樂富邨宏逸樓

柴灣柴灣邨灣畔樓

大埔廣福邨廣仁樓

慈雲山慈愛苑愛富閣

秀茂坪寶達邨達顯樓

鴨脷洲海怡半島美浚閣

鰂魚涌南豐新邨11座

沙田溱岸8號2座

污水樣本檢測呈陽性的地點

大角咀維港灣9座

深水埗匯璽5座

屯門富健花園5座

何文田欣圖軒4座

何文田俊民苑文宗閣

何文田俊民苑文凱閣

何文田俊民苑文賀閣

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責任編輯：李榮忠