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【強制檢測】66處納強檢　涉荃灣縉庭山、大角咀維港灣、深水埗匯璽等上榜

社會 20:16 2022/09/29

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66處納強檢，涉荃灣縉庭山、大角咀維港灣、深水埗匯璽等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月23日至9月29日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月30日或10月1日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 牛池灣彩輝邨彩華樓
  • 將軍澳廣明苑廣新閣
  • 上水清河邨清潤樓
  • 薄扶林寶翠園5座
  • 將軍澳景林邨景榆樓
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 牛頭角彩德邨彩俊樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰6座
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 將軍澳富康花園4座
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 鴨脷洲深灣軒1座
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 何文田何文田邨恬文樓
  • 天水圍天盛苑盛珍閣
  • 慈雲山慈樂邨樂誠樓
  • 大埔太湖花園8座
  • 屯門山景邨景貴樓低座
  • 沙田沙角邨美雁樓
  • 柴灣小西灣邨瑞隆樓
  • 葵涌石籬二邨石祥樓
  • 荃灣荃灣中心南昌樓
  • 大埔富善邨善群樓
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 長沙灣海麗邨海和樓
  • 觀塘鯉安苑鯉景閣
  • 長沙灣元州邨元智樓
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
  • 大埔大埔中心14座
  • 茶果嶺麗港城10座
  • 石硤尾白田邨心田樓
  • 葵涌華荔邨賞荔樓
  • 黃大仙竹園南邨秀園樓
  • 元朗新時代中城M5座
  • 天水圍天頌苑頌月閣
  • 荃灣縉庭山3座
  • 香港仔香港仔中心港榮閣
  • 元朗采葉庭2座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 九龍灣麗晶花園21座
  • 大埔富善花園2座
  • 將軍澳富康花園3座
  • 掃管笏上源3B座
  • 馬鞍山富安花園9座
  • 灣仔駱克道72至86號熙華大廈B座
  • 油塘高翔苑高安閣
  • 馬鞍山耀安邨耀榮樓
  • 屯門大興邨興偉樓
  • 將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)
  • 沙田禾輋邨泰和樓
  • 青衣盈翠半島12座
  • 黃大仙樂富邨宏逸樓
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓
  • 大埔廣福邨廣仁樓
  • 慈雲山慈愛苑愛富閣
  • 秀茂坪寶達邨達顯樓
  • 鴨脷洲海怡半島美浚閣
  • 鰂魚涌南豐新邨11座
  • 沙田溱岸8號2座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大角咀維港灣9座
  • 深水埗匯璽5座
  • 屯門富健花園5座
  • 何文田欣圖軒4座
  • 何文田俊民苑文宗閣
  • 何文田俊民苑文凱閣
  • 何文田俊民苑文賀閣

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責任編輯：李榮忠

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