【免針紙案】7醫生濫發逾2萬免針紙將失效　醫衞局：可到其他私家醫生及醫管局再評估情況

▲ 7醫生濫發逾2萬免針紙將失效，醫衞局：可到其他私家醫生及醫管局再評估情況。（資料圖片）

醫衞局早前宣布由7名疑因濫發「免針紙」被捕醫生所發出，新冠疫苗接種醫學豁免證明書將在10月12日失效。醫衞局指，巿民可自行安排諮詢其他私家醫生，亦可到訪任何醫管局轄下普通科門診診所評估情況。

醫衞局表示，巿民如持有個別涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，並濫發豁免證明書的私家醫生所簽發的豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或繼續獲得醫學豁免。

市民除可自行安排諮詢其他私家醫生外，亦可選擇到訪任何醫管局轄下普通科門診診所（2019冠狀病毒病確診個案指定診所除外），由公營醫療系統醫生按病人的臨床身體狀況，確定是否可繼續獲得醫學豁免。醫健通系統已記錄有關市民先前獲醫生發出的豁免證明書，公營醫療系統醫生在為市民進行評估時有權閱覽。

市民可透過電話預約系統或醫管局一站式流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約普通科門診服務就是否適合接種疫苗諮詢醫生。

政府亦提醒市民切勿以身試法，作出例如賄賂或欺瞞醫生等行為，試圖以不當手段取得豁免證明書。公營醫療系統診所如發現涉嫌犯罪行為，將嚴肅處理並視乎情況轉交執法部門跟進。

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責任編輯：李榮忠