消息：18區關愛隊競標選出 區議員VS同鄉社團誰得益？

▲ 據悉政府正籌備設立關愛隊，提供探訪長者、派飯等關愛服務。（資料圖片）

港府研究成立18區關愛隊，提供什麼服務？由哪些人組成？料下月《施政報告》將提及。據知，政府正考慮以競標方式，讓區議員、地區社團、同鄉會等入場競爭，政界評估，競爭下，市民將成最大得益者。

18區關愛隊，首見於特首李家超競選政綱，當時他只提到，關愛隊支援政府地區工作，例如在疫情、風災、水災等，參與支援工作；亦可在日常推行關愛行動，關顧地區老弱，團結互助，凝聚民心。

服務分戰時狀態及非戰時狀態

消息指，關愛隊提供的服務，大致分為兩個情況：戰時狀態和非戰時狀態。所謂戰時狀態，即發生天災人禍時，關愛隊就要出動，例如之前包裝、派發「防疫服務包」。非戰時狀態，則會根據不同地區的特點，提供所需服務，例如派飯給有需要人士、定期探訪單親家庭、低收入家庭等等，為他們提供支援。

據悉，18區民政事務專員將「擔大旗」，統籌各區關愛隊，不過專員非關愛隊隊長，而是負責安排競標、評核等。關愛隊組成方面，消息指，港府正考慮讓不同地區人士競標，區議員、地區社團、同鄉會均可參與。

至於競標規則，目前傾向是政府按需要在某選區推出關愛項目，為期一年，並提供定額資助。合資格人士均可提交標書競投，優者取勝，但須受KPI（關鍵績效指標）監察。據了解，資助額並非固定，而是按不同選區大小、不同項目而定。

同鄉社團躍躍欲試 區議員熟地區情況有優勢

據聞同鄉社團聽說可競投後，躍躍欲試，料屆時會踴躍參與，有社團中人說，過往同鄉社團做地區服務，要自己掏錢出來，但現時有政府資助，何樂而不為？又估計，這些同鄉社團甚至會在資源上「加碼」，提高中標機會。

不過，區議員和社區幹事亦有優勢，他們做開地區工作，熟悉地區情況，知道地區所需，提供的服務或更切合需求。惟孰優孰劣，到時將由民政專員定奪。

知情者估計，港府此舉旨在製造良性競爭，提升服務質素，情況猶如政府透過不同儲值支付工具，派發電子消費券，平台或商戶想得益，亦必須有所投入，但市民，才是最大得益者。

三大地區社團昨提交施政報告建議，提議政府與聯會簽訂「地區服務及關愛隊伍」合約，恆常撥款支持地區工作。其中，新界社團聯會理事長、立法會議員陳勇建議，先在全港5個區或8個區試行，如有成效，再逐漸推廣至18區。

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