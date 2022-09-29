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【MIRROR復工】鏡粉續發公開信追擊魯庭暉　促回應演唱會事故6大疑問

社會 22:49 2022/09/29

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MakerVille行政總裁魯庭暉。(資料圖片)

人氣男團MIRROR自7月底紅館演唱會發生嚴重意外後停工，近日有指12子將於下月逐步復工。不過，有熱心「鏡粉」批評MIRROR公司MakerVille未就事故作出任何交代，只會增加MIRROR復出壓力，要求MakerVille就各項提問交代回應。

最近再有鏡粉向MakerVille行政總裁魯庭暉發公開信，指近日ViuTV的宣傳意味MIRROR將重新出現在觀眾中的視野中，「見到期待以久的劇集播映，本應覺得開心，但我們更關心的，是鏡仔隨復工而來的壓力：面對傳媒針對演唱會意外的追訪，會怎樣回應？他們的工作環境，安全嗎?」公開信質疑，事件發生2個月下，MakerVille仍未正面回應各種疑問。

鏡粉在公開信指，考慮到事件仍在調查中，提問並非針對當日螢幕下墜事故，只是希望能得到ＭakerVille正面、具體的回應，「好讓鏡仔為之後的劇集、工作宣傳時，能免除尷尬與疑慮。演唱會意外錯不在鏡仔，停工可能是變相懲罰他們；但同樣，正因鏡仔沒有錯，他們更不應代替貴公司應付傳媒的追問和觀眾的質疑。我們希望觀眾看見鏡仔時，看到的是潛質與演技，而不是演唱會事故的陰影。」

要求MakerVille盡快解說6大疑問：

  • 公司作為主辦單位，在事發後有沒有就事件進行過內部調查與檢討？如有，有甚麼結論？
  • 公司如何解釋演唱會總綵排及頭兩日的舞台安全問題﹖包括：

-演唱會的總綵排舉行時，距離正式演出有多少時間﹖總綵排有否按照計劃進行？過程當中有沒有發生傳聞所說的「樂手與舞蹈員跌落機關」或其他意外？
-總綵排後，有否即時作出檢討﹖如有，有何結果或決定？
-何以首日演出出現升降台強烈震動與天橋搖晃的場面？這個潛在危險在總綵排時是否已知？
-何以第二日演出，Frankie會掉下台﹖控制台的工作人員有否及時提醒﹖這個潛在危險在總綵排時是否已知？
-上述情況中所涉及的舞台機關，是否由合資格的機械工程師簽發合格文件﹖檢測方法為何﹖合格準為何﹖由何人說明機關操作﹖培訓方法為何﹖培訓時數為何？

  • 如何確保日後避免同類意外再次發生？包括但不限於重新審視工作日程、聘請獨立工程單位作舞台監督，等；
  • 在鏡仔停工期間，公司對鏡仔和舞蹈員有否提供過心理上與經濟上的支援？
  • 公司會否承諾，在經濟上支援所有受傷舞者，直至他們回復工作能力？
  • 公司有沒有改善整體工作人員保障的具體方案與措施？包括但不限於制定更明確的僱傭合約、監察外判公司的員工保險是否足夠等

一眾鏡粉促請MakerVille就上述各項提問，逐點進行回應，一次過集中回應傳媒所有提問，包括但不限於召開記者招待會。「MakerVille管理層及公關部是時候履行本份，勿再讓旗下藝人越俎代庖，兼任炮灰。」

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